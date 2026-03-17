（專訪2-1）柏林影后想跟萊恩葛斯林上太空！桑德拉惠勒《極限返航》掌權曝特質

《極限返航》桑德拉惠勒專訪影片：

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕今年二度於柏林影展封后的德國女星桑德拉惠勒，在新片《極限返航》和萊恩葛斯林同台飆戲，化身拯救地球計畫的核心人物。聽到萊恩說兩人於2023年獎季見過面，笑言「我只是在房間的另一頭看到他」，但當時不敢過去跟他說話，但這次合作後對他讚不絕口，更說很願意和他一起上太空。

桑德拉惠勒（右）和萊恩葛斯林一同出席《極限返航》世界首映。（索尼影業提供）

片中萊恩描述一名中學科學老師格雷斯，意外成為拯救地球的關鍵人物，被迫執行太空任務，並在過程中與外星生命建立起跨越物種的連結與合作關係。電影以倒敘方式鋪陳，隨著記憶逐步拼湊，格雷斯逐漸理解自身任務的全貌，以及導致他身處太空的關鍵決策。

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桑德拉惠勒為《極限返航》接受本報專訪。（索尼影業提供）

其中，促成整項計畫啟動的核心人物、神秘且掌握龐大資源的伊娃斯特拉特，成為推動劇情的重要角色，由曾以《墜惡真相》入圍奧斯卡影后的桑德拉擔綱演出。

談及選角，萊恩表示：「除了桑德拉，我無法想像還有其他人選。」他回憶兩人在2023年頒獎季期間曾多次同場出席活動，「我一直注意到她，當時就覺得，如果有機會合作會是夢想成真。她即使詮釋沉默而強勢的角色，仍然帶有一種溫暖的特質。」

對於此次飾演擁有高度權力的角色，桑德拉坦言，這對她而言是全新的經驗，「一開始我被告知，她是這個星球上最有權力的人，這讓我開始思考，真正的權力應該是什麼樣子。」

桑德拉進一步表示，自己在塑造角色時，參考的是現實中所尊敬的領導者特質，「我認為真正有影響力的人，往往非常謙遜，也不會刻意展現權力。那些需要不斷證明自己的人，反而不一定真正擁有它。」

在桑德拉的詮釋中，斯特拉特的力量來自於內在，包括解決問題的能力、長時間專注的穩定性，以及同理心與判斷力。「她不會衝動行事，而是透過深思熟慮做出決策，並為他人提供方向。」

桑德拉惠勒（右）在新片《極限返航》和萊恩葛斯林同台飆戲。（索尼影業提供）

此外，桑德拉也分享與萊恩的合作經驗，她笑說：「我們其實沒有真正見過面，我只是曾在同一個空間看到他。」直到拍攝《極限返航》才首次正式互動。她形容合作過程「非常愉快」，並指出萊恩葛斯林展現出高度專業與親和力，「他的精準、溫暖、好奇心以及團隊合作的態度，都讓人印象深刻。」

由於片中桑德拉只在地球坐鎮，並未和萊恩同行，被問到是否會願意跟他一起上太空？她當場笑說「會啊！絕對會！」《極限返航》將於明天（3月18日）正式在台上映。

（文未完待續，此為二篇之第一篇）

下篇專訪：（專訪2-2）桑德拉惠勒笑爆每天開車就為自在唱歌！《極限返航》飆金嗓親曝有難度

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