《SCOOL》男偶像消失半年！白色情人節現身鬆口近況

〔記者張釔泠／台北報導〕粉絲互動平台Dolfan白色情人節舉辦浪漫甜點活動，邀請曾參與選秀節目《SCOOL》與《AFTER SCOOL》的梁哲維、李冠緯與粉絲一同走進DIY烘焙坊，親手製作甜點。活動消息一公布便吸引粉絲踴躍報名，讓原本擔心半年未見，會不會少了些人氣的2人相當驚喜，也直呼十分感動。

李冠緯（左）和梁哲維（右）情人節出席Dolfan甜點活動。（So-net提供）

談到做甜點經驗，梁哲維表示，自己其實一直對甜點很有興趣，平時有空也會到DIY烘焙坊嘗試製作，最近甚至和李冠緯在家一起烤蛋糕、挑戰流行的杜拜巧克力餅乾，雖然不到廚藝精湛，但很享受完成作品的成就感。若要為粉絲設計專屬甜點，他會選擇蘋果肉桂口味，希望帶給粉絲單純又幸福的感覺。

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李冠緯則分享，自己在家就常下廚，從簡單料理到甜點都有涉獵，最拿手的是巴斯克乳酪蛋糕，最近也跟上風潮嘗試製作杜拜巧克力。若要為粉絲準備專屬甜點，他會選擇草莓鮮奶油蛋糕，「軟綿綿的蛋糕搭配酸甜草莓，很適合在白色情人節和粉絲一起享用。」

李冠緯（左）和梁哲維（右）情人節出席Dolfan甜點活動。（So-net提供）

相隔將近半年的時間再度與粉絲見面，梁哲維和李冠緯既期待又感動。梁哲維表示，過去這段時間其實一度擔心會被大家忘記，「空白期對偶像來說其實是很大的考驗，但因為有粉絲一直以來的信任與陪伴，才讓我們能再次有機會和大家見面。」李冠緯也感性表示：「謝謝粉絲願意等著我們，你們就像是我的後盾，也是我的安全感。」

談到接下來的目標，2人都表示會持續精進實力。梁哲維希望能在唱歌、跳舞、語言以及音樂製作等方面持續成長；李冠緯則透露，除了加強歌唱與舞蹈，也會精進外語能力，希望未來能以更好的樣貌再次站上舞台與粉絲相見。

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