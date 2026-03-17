齊藤慎二否認犯行 母親庭上哽咽：女兒一度出現輕生念頭

日本搞笑團體「叢林口袋」前成員齊藤慎二，涉嫌性侵，二審仍堅稱無罪。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本搞笑團體「叢林口袋」前成員齊藤慎二，涉嫌於2024年7月30日在外景巴士上性侵20多歲的女網紅，被起訴不同意性交等罪。本月13日首次開庭審理，齊藤慎二仍堅稱無罪，並表示雙方是合意發生行為。今（17）日再度開庭，被害人母親出庭作證，淚稱齊藤「真的很噁心」。

受害者母親出庭作證，女兒情緒受到嚴重影響，甚至出現輕生念頭。（翻攝自X）

被害人母親表示，女兒與齊藤工作期間，曾傳訊息向她抱怨齊藤真的很噁心，更稱齊藤想與被害人接吻，事後更痛苦說「為什麼偏偏是我遇到這種事」並透露自己有輕生念頭。

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被害人母親坐在屏風後，齊藤聽著證詞全程低頭不語。被害人母親心疼，只事發後女兒個性變得很陰沉，時常做惡夢所以不敢睡覺，必須依賴藥物輔助才能入眠。即使睡著了也屢屢從惡夢中驚醒，汗水浸濕整件睡衣。

齊藤慎二聽著證詞全程低頭不語。（翻攝自X）

首次開庭時，檢察官宣讀起訴書，指齊藤在電視節目拍攝空檔，於外景巴士內對初次見面的被害人搭訕，並稱讚對方很可愛，隨後便強行親吻、摸胸更惡劣要求對方口交。事後被害人前往身心科就診，並於案發5天後向警方報案。

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