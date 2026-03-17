《終極三國》男星遇到超狂粉絲 一句玩笑話竟撂來200人

陳德修打造全新搖滾單曲。（陳德修工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕演出《終極三國》走紅的陳德修發行全新單曲《Kill the Monster》，以獨有金屬哥德搖滾元素，展現不同面貌，他說：「每個人心中或多或少都有一些黑暗面，無論是貪婪、嫉妒、憤怒等，這些暗黑因子就像是怪物一般潛伏心中，唯有勇敢堅毅態度，才能打倒墮落放縱脆弱的自己。」

陳德修預告2026將展開全新音樂之旅。（陳德修工作室提供）

無論是搖滾樂團「東城衛」還是「赤世代」，陳德修在音樂道路上持續耕耘，也在戲劇領域以「終極系列」闖出一片天，近年他個人歌手之姿，帶來不同面貌的音樂風格，《Kill the Monster》靈感來自日本漫畫《洛印勇士》裡的劇情，描繪人性有如怪物般扭曲黑暗，並希望藉由內心的勇敢態度，來打破僵局，陳德修提到：「其實過去就一直有念頭想寫這樣的主題，只是不確定要怎麼開始，直到看了《洛印勇士》的漫畫，突然整個打開了創作通道，便讓這首歌有了開始。」

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陳德修預告2026將展開全新音樂之旅。（陳德修工作室提供）

陳德修去年啟動多個城市巡演，獲得不少收穫，其中一站抵達雲南昆明，竟創下票房完售，讓他又驚又喜，事實上背後還存在一個感人的小故事。陳德修前年演出時，一位來自昆明的歌迷主動邀請，希望他能來當地歌唱，當時陳德修笑說：「我怕沒票房啊，不然讓你來當我的雲南後援會會長好了！」

沒想到此話成真，該歌迷號召超過200人，推動昆明場成真，讓陳德修感動不已，他表示：「感覺自己跟歌迷彼此努力一起完成了一個目標，非常感動。」陳德修也預告，今年將會開啟全新巡演。

陳德修打造全新搖滾單曲。（陳德修工作室提供）

除了新歌跟巡演都正在路上準備中，近期陳德修的經典作《我好寂寞》，意外登上文總的過年特別節目《We Are我們的除夕夜》，讓他又驚又喜，他表示：「當初創作這首歌是來自戲劇『終極』系列的需求，所以以少女情竇初開的情緒，打造一首相當洗腦的歌曲。」在特別節目上由兩組女團AKB48 Team TP、HUR+勁歌熱舞重現，意外再次受到網路熱烈討論。

陳德修直呼：「這首歌曲本身就是挺有趣的，沒想到多年後還有機會出現在特別節目裡，感到很高興，而且還是新一代的偶像詮釋，感覺很新潮啊！也覺得算是誤打誤撞讓這首歌，變成一個有記憶點跟討論度的歌曲，很開心！」

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