春天來了！高流揪浪漫春遊 16組大咖音樂人現身

〔記者張釔泠／台北報導〕由高雄流行音樂中心打造的爵士音樂主題活動「爵對有春」，即將於清明連假4月3日至4月6日在高流音浪塔，與海風廣場再度搖擺登場。將以全新企劃結合音樂、野餐與露天電影院三大主題，集結16組國內外爵士樂團與流行歌手現場演出，邀情大家到高流浪漫春遊。

台灣薩克斯風演奏家謝明諺。（高雄流行音樂中心提供）

本屆「爵對有春」的音樂演出延續「雙舞台」形式，於音浪塔1樓大廳設置「有春舞台」與2樓的「爵式舞台」同步進行，4月4、5兩日集結16組國內外爵士樂團與流行音樂人輪番獻藝，邀請日本自由即興鋼琴代表人物Suga Dairo，與台灣薩克斯風演奏家謝明諺再度默契合奏；來自阿根廷的明馬丁拉丁三重奏將帶來最熱情自由的拉丁爵士；韓國爵士樂壇代表性鼓手Bomi Choi將與台灣歌手「Celine Shue」徐席琳同台演出，以及紐約貝斯手郝東東領軍的「CLUBS」黑梅花俱樂部，也將跨越中央山脈為「爵對有春」演奏限定曲目，展現濃厚國際文化交流色彩。

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aDAN薛詒丹。（高雄流行音樂中心提供）

其他重量級卡司還包括Aivee Hsu Quartet、羅妍婷四重奏、aDAN薛詒丹、爵式人聲樂團、遇見喬安娜樂團以及高真TRU等；2樓「爵式」舞台則由爵式東方、何彥霆三重奏、EDWF、3 Elements、蔡定揚&方鏡興與琴鼓雙響砲接力演出，讓不同風格的爵士樂在同一園區中自由流動。

高真TRU。（高雄流行音樂中心提供）

暌違三年再度回到爵對有春舞台的aDAN薛詒丹特別透露，「特地為了春天精挑細選自己也非常喜歡的爵士經典曲目」，去年底甫於高流聖誕趴演出的高真也好奇，春天的高流氛圍會跟剛過完的冬天有什麼不一樣的展現。對於第四度辦理「爵對有春」，高流執行長丁度嵐欣喜強調，「爵士樂起源於多元文化，如同台灣與高流所支持的多元共融，很榮幸能持續透過『爵對有春』推廣爵士樂風，讓這份充滿生命力的音樂在高雄被更多人聽見。」

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