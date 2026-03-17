國寶諧星殺入直播界當網紅 許效舜「痛痛Rap」笑翻全場

許效舜（右）和李銘順在《NO GOOD！歐吉桑》有許多爆笑畫面，拍攝現場歡樂不斷。（萬騰文化創意提供）

〔記者許世穎／台北報導〕國寶諧星、金鐘得主許效舜在熱血喜劇《NO GOOD！歐吉桑》和李銘順、李國煌合組「OGS天團」當網紅出道，殺入直播界當網紅！由於直播沒辦法剪接，三位大叔免不了會有放送事故，許效舜笑說：「時常有一個人很衝，突然跟觀眾吵起來，另一個人就在旁邊默默生氣。」

電影今天曝光正式預告，出現華麗的大型舞蹈場面，這是三位大叔挑戰的第二個願望：出單曲，許效舜SOLO大唱一段「痛痛Rap」，搞笑歌詞出現「發燒、頭痛、偏頭痛」、「胃痛、鳥痛、牙齒痛」、「香港腳、關節炎、肌肉疼痛、生理痛」，笑爆網友。

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許效舜笑說，這次Rap的歌詞很多，雖然現場有準備大字報，不過一個好的Rapper必須掌握好節奏tempo，「你要花很多時間熟記歌詞，才能跟得上，所以現場真的有點辛苦！」

李銘順（左起）、李國煌、許效舜在新片《NO GOOD！歐吉桑》醉後許下誓言要幫助完成兄弟彼此的夢想。（萬騰文化創意提供）

這是金鐘戲王李銘順的直播初體驗，他直呼跟李國煌、許效舜一起直播很好玩，未來有機會的話不排斥參與直播節目，「這是一個多采多姿、天馬行空的平台，可以很接近自己的性格，讓更多人認識真正的自己。」他更自認是兩人之間的橋樑，常常得出面當和平使者。

李國煌對此則笑說：「因為我們三個人在片中的性格是完全不一樣的，可以滿足不同的觀眾口味，我相信我們都有讓團體爆紅的潛力！」《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日全台歡樂上映，更多電影資訊，請上「電影 NO GOOD 歐吉桑」官方臉書粉絲團查詢。

《NO GOOD！歐吉桑》預告：

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