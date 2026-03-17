自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

國寶諧星殺入直播界當網紅 許效舜「痛痛Rap」笑翻全場

許效舜（右）和李銘順在《NO GOOD！歐吉桑》有許多爆笑畫面，拍攝現場歡樂不斷。（萬騰文化創意提供）許效舜（右）和李銘順在《NO GOOD！歐吉桑》有許多爆笑畫面，拍攝現場歡樂不斷。（萬騰文化創意提供）

〔記者許世穎／台北報導〕國寶諧星、金鐘得主許效舜在熱血喜劇《NO GOOD！歐吉桑》和李銘順、李國煌合組「OGS天團」當網紅出道，殺入直播界當網紅！由於直播沒辦法剪接，三位大叔免不了會有放送事故，許效舜笑說：「時常有一個人很衝，突然跟觀眾吵起來，另一個人就在旁邊默默生氣。」

電影今天曝光正式預告，出現華麗的大型舞蹈場面，這是三位大叔挑戰的第二個願望：出單曲，許效舜SOLO大唱一段「痛痛Rap」，搞笑歌詞出現「發燒、頭痛、偏頭痛」、「胃痛、鳥痛、牙齒痛」、「香港腳、關節炎、肌肉疼痛、生理痛」，笑爆網友。

許效舜笑說，這次Rap的歌詞很多，雖然現場有準備大字報，不過一個好的Rapper必須掌握好節奏tempo，「你要花很多時間熟記歌詞，才能跟得上，所以現場真的有點辛苦！」

李銘順（左起）、李國煌、許效舜在新片《NO GOOD！歐吉桑》醉後許下誓言要幫助完成兄弟彼此的夢想。（萬騰文化創意提供）李銘順（左起）、李國煌、許效舜在新片《NO GOOD！歐吉桑》醉後許下誓言要幫助完成兄弟彼此的夢想。（萬騰文化創意提供）

這是金鐘戲王李銘順的直播初體驗，他直呼跟李國煌、許效舜一起直播很好玩，未來有機會的話不排斥參與直播節目，「這是一個多采多姿、天馬行空的平台，可以很接近自己的性格，讓更多人認識真正的自己。」他更自認是兩人之間的橋樑，常常得出面當和平使者。

李國煌對此則笑說：「因為我們三個人在片中的性格是完全不一樣的，可以滿足不同的觀眾口味，我相信我們都有讓團體爆紅的潛力！」《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日全台歡樂上映，更多電影資訊，請上「電影 NO GOOD 歐吉桑」官方臉書粉絲團查詢。

《NO GOOD！歐吉桑》預告：

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中