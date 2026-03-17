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娛樂 最新消息

跨國超級任務！金馬影帝入圍男星尋初戀情人「想說聲對不起」

許效舜（左起）、李銘順、李國煌在新片《NO GOOD！歐吉桑》搞笑組成OGS天團出道。（萬騰文化創意提供）許效舜（左起）、李銘順、李國煌在新片《NO GOOD！歐吉桑》搞笑組成OGS天團出道。（萬騰文化創意提供）

〔記者許世穎／台北報導〕熱血喜劇《NO GOOD！歐吉桑》集合李銘順、李國煌及許效舜三大金獎巨星強強聯手，演出歐吉桑大叔瘋狂追夢的熱血故事。曾入圍金馬影帝的李國煌在片中年輕時從馬來西亞來到台灣定居，與初戀情人不告而別成為遺憾，時隔超過30年，決定跨國尋找初戀情人，堪比「超級任務」。

李國煌在片中感嘆地說：「你們都不知道什麼叫初戀的重量，那一年檳城的夏天⋯。」原來他始終有一個未盡的遺憾，想對初戀情人說聲「對不起」。他坦言：「因為一個人的初戀是最難忘的！」特別像他在片中飾演的楚生，離鄉背景來到台北，走的時候又沒有好好道別，心裡總覺得虧欠。

許效舜（左起）、李銘順、李國煌在《NO GOOD！歐吉桑》挑戰當直播網紅，更開口唱歌出單曲。（萬騰文化創意提供）許效舜（左起）、李銘順、李國煌在《NO GOOD！歐吉桑》挑戰當直播網紅，更開口唱歌出單曲。（萬騰文化創意提供）

為此李國煌說：「人很自然是這樣，你越放不下，你就越惦記得她，越惦記得她，越不敢面對她，所以有些時候，人對初戀的一種滋味是很複雜、很難拿捏的，抓住也不對，放手又不捨得，所以是一種很難去形容的一種心情。」

片中邁入中年的三位主角，必須相互幫助完成彼此的夢想，沒有包袱、沒有尺度、沒有禁忌、沒有極限，挑戰人生沒做過的事！《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日在台上映。

《NO GOOD！歐吉桑》預告：

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