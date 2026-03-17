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娛樂 音樂

胡凱兒成員陷3年「非正式關係」！不為人知曖昧全曝光

胡凱兒與歌迷大合照。小布（左起）、方文、浩澤、嘉恩、廷曜。（WhoCares 胡凱兒提供）胡凱兒與歌迷大合照。小布（左起）、方文、浩澤、嘉恩、廷曜。（WhoCares 胡凱兒提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Who Cares胡凱兒2026春季巡迴「告別了春光爛漫」上週末感性落幕，接連席捲高雄LIVE WAREHOUSE與台中Legacy Taichung。主唱浩澤在台上感性表示，這場巡迴讓他體會到，在紛亂的日子裡能與大家再見一面，其實是非常難得的事 。自從團員移居台北後，生活節奏大變，團員自嘲現在比起家鄉台中，反而跟「左營高鐵站的招牌」還比較熟 。

巡迴首站來到高雄，吉他手方文透露自己與這座城市的淵源極深，他憶起2017年在大港開唱台下當觀眾的時光：「當年在這裡看了先知瑪莉和阿飛西雅，覺得高雄的LIVE WAREHOUSE好大，想著有一天也想在這裡表演看看，現在圓夢了。」為以最佳狀態與高雄樂迷見面，團隊此次特別落腳鄰近會場的「鮪魚家族飯店鹽埕館」，養精蓄銳呈現最完美的現場。

鼓手小布與樂胡凱兒維持「曖昧」關係。（WhoCares 胡凱兒提供）鼓手小布與樂胡凱兒維持「曖昧」關係。（WhoCares 胡凱兒提供）

主唱浩澤也分享了關於成員間鮮為人知的故事，他笑說鼓手小布其實尚未正式加入胡凱兒，這樣的「非正式關係」已持續了三年，團員們在台上開玩笑形容這段過程簡直是「長達三年的曖昧期」；小布也表示期待在課業完成後能正式歸隊。

此外，高雄場也勾起了浩澤一段深沉的往事。他特別提到演唱會中的某段口白，是由前團員于超協助錄音，他不僅是浩澤大學時期的室友，更是地道的高雄人。浩澤語帶不捨地透露，于超因為面臨現實人生的煩惱，例如房貸壓力，最終選擇離開難以穩定維生的「樂團」工作。讓浩澤在高雄演出時感觸良多，也讓全場歌迷感受到在現實與理想間拉扯的辛酸。

胡凱兒笑稱回台中演出是「時代的眼淚」。（WhoCares 胡凱兒提供）胡凱兒笑稱回台中演出是「時代的眼淚」。（WhoCares 胡凱兒提供）

隔日回到家鄉台中，團員們的情緒顯得更加激昂且放鬆。時隔6年再度踏上台中Legacy，主唱浩澤看著身旁的夥伴忍不住開起玩笑，直呼這場演出簡直是「時代的眼淚」。他感性提到，當時貝斯手廷曜還年輕、吉他手方文才剛加入，嘉恩跟小布甚至還不知道未來要進來這個樂團「受苦受難」，語氣中滿是對團隊支撐至今的感謝 。

團長方文在台中場卸下心防，坦言自去年底台北專場後曾陷入嚴重低潮：「自從去年底辦完台北發片專場後，到現在我都陷入一個自我懷疑的時期，我覺得我好像沒有像以前那麼喜歡做音樂了。」自白分不清自己是在「玩音樂還是被音樂玩」，但他也強調，正是因為這兩天舉辦專場、看著夥伴並肩作戰，才終於「找回一點當初喜歡音樂的感覺」，驅使他繼續往前。

胡凱兒上台前互相打氣。（WhoCares 胡凱兒提供）胡凱兒上台前互相打氣。（WhoCares 胡凱兒提供）

而在安可橋段，浩澤回憶起以前在台中的家，曾經為此寫下《家門》這首歌，但因為某些原因，以前的家已經賣掉了，每次回想到都會覺得有點難過。浩澤對著全場告白：「每次回到台中都會覺得有點難過，因為這邊好像是真正屬於我的地方，是我的歸屬，但我現在已經在台中沒有家可以回去了」。

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