才剛爆秘婚蜘蛛人！辛蒂亞驚喜現身婚禮超有梗

辛蒂亞（右）與艾拉娜海姆（左）現身《抓馬戀人》賭城一日婚禮活動，為婚禮新人獻上祝福。（翻攝自A24社群）

〔記者許世穎／綜合報導〕《蜘蛛人》、《沙丘》系列女星辛蒂亞最近和「小蜘蛛」湯姆霍蘭德傳出秘婚好消息，上週六（14日）還真的出席婚禮，不過是為了主演新片《抓馬戀人》宣傳的一天的限定婚禮教堂，她本人除了現身觀禮，甚至成為其中一對幸運新人的證婚人。

愛情喜劇《抓馬戀人》由辛蒂亞和羅勃派汀森主演，導演克里斯多佛博格利執導、「金獎製造機」A24出品，不僅將在片中打造史上最抓馬婚宴，他們也將婚禮的沉浸感做到最大化，在美國拉斯維加斯，開設一間為期一天的限定婚禮教堂，提供給期待「A24風格」婚禮的新人，一場充滿驚喜與無限魅力的非凡婚禮盛典。

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活動現場紅毯、鮮花拱門、氣泡酒、攝影師通通齊全，並請到片中飾演伴娘、同時也是知名樂團「海慕樂團」成員的艾拉娜海姆，擔任教堂開幕DJ，以一首首經典愛情名曲炒熱現場氣氛。

辛蒂亞在《抓馬戀人》活動上玩得非常盡興。（翻攝自A24社群）

沒想到，當婚禮進行到一半時，主演本片「新娘」的辛蒂亞驚喜現身，身穿宛如一抹明媚陽光的黃色上衣與印花裙，搭配輕盈俏麗的新短髮造型出現，引發眾人連連驚呼。她不僅留在現場觀禮，為新人們熱烈鼓掌，甚至成為其中一對幸運新人的證婚人，為他們簽署結婚證書，送上真摯祝福。

辛蒂亞在《抓馬戀人》活動上擔任一對幸運新人的證婚人。（翻攝自A24社群）

《抓馬戀人》將於4月2日搶先全美在台上映。台灣片商特地在上映前夕，挑選「宜嫁娶」的大好吉日3月28日（週六）舉辦「結婚好日放映會」，邀請台灣觀眾成為片中男女主角「查理」與「艾瑪」的家屬們一起共襄盛舉。

只要填寫報名表單，並於當天至活動現場指定拍照區，拍下本人與新人的合照，即有機會獲得免費觀影資格。想要搶先見證兩人的婚禮會多麼抓馬，千萬不要錯過這個好康活動機會！活動詳請請見「采昌國際多媒體」社群活動貼文。

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