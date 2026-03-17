郭書瑤飄嬸味？網崩潰「我的女神怎麼了」 本人親出馬直球回應

〔記者邱奕欽／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤15日現身屏東枋寮「2026曖曖在海邊」演唱會表演，現場影片被上傳Threads後，不少網友都紛紛認為「臉怎麼腫了」、「嬸味飄出來」等，更有人質疑是否過度醫美。面對外界品頭論足，郭書瑤本人也親自予以回應，還反問若沒有醫美，那為何會看起來如此。

郭書瑤上週六現身屏東枋寮開唱，舞台畫面在Threads上引發討論，她本人也親自予以回應。（組合照，翻攝自Threads）

郭書瑤當天以粉紅背心褲裝登台，服裝採中空綁帶設計，舞台上帶來多首經典甜美唱跳歌曲，然而有網友將現場影片分享至Threads後，卻哀聲感嘆「我的女神怎麼了？」留言區更立刻湧入討論聲浪，不少人將矛頭指向醫美問題，紛紛直言「嬸味飄出來」、「臉已饅化了，不要過度醫美」、「臉怎麼腫了」、「像是剛醫美完在等適應期。」引發熱烈討論。

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不過，當天也有不少在現場的觀眾替郭書瑤緩頰，表示並沒有看出異樣，推測可能是拍攝角度、妝容或舞台燈光影響，「我覺得是妝太淡了，臉又有點浮腫」、「舞台妝不夠重又太水光」、「燈光把妝吃掉了」。面對外界議論，郭書瑤則現身淡定回應「我也想知道怎麼了」並附上3個驚訝表情符號；至於被質疑醫美，35歲的郭書瑤則反問，「如果沒有醫美還這樣是什麼問題呢？」語氣相當平靜。

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