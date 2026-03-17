媽祖遶境主題曲是這首！畢書盡唱給信徒聽 心聲全說了

〔記者張釔泠／台北報導〕橫跨百年時代軸線的人文宗教電影《農曆三月二十三》邀請「Bii」畢書盡獻唱主題曲《半途中》、創作新秀「TREVOR」郭家瑋演唱插曲《常與非常的我》，歌曲都展現「團結、守護、同行」的信仰精神，經各體系宮廟主委一致決議，正式成為今年度朝天宮進香、北港媽遶境、白沙屯媽祖進香與大甲媽遶境等重要遶境盛事之音樂主題曲和加油曲。

畢書盡（右）、郭家瑋（左）演唱媽祖進香遶境主題曲和加油曲。（索尼提供）

Bii表示，在錄音時，他將自己想像成走在進香路上的人，在人群之中前行，心裡卻各自承載著困境與掙扎。對他而言，「半途中」其實是人生最常見的狀態不是低谷，也不是迷失，而是仍然願意往前的時刻。真正的勇氣，不在於抵達，而是在信念動搖之後，依然選擇走下去。他希望這首歌帶給聽者的，是一種被理解、被陪伴的力量：不用急著找到答案，只要把每一步走穩，光自然會出現。

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郭家瑋演唱的《常與非常的我》刻畫人在虛幻與現實之間反覆拉扯的狀態。錄音配唱時，郭家瑋將自己投射在一段沒有盡頭的公路上，那是一趟未知的旅程，如同人生的考驗與成長。他坦言，主歌的流動與副歌高聲部的突破，是整首歌最困難的挑戰，卻也是最暢快的釋放，而他成功詮釋後說：「當旋律從壓抑走向昂揚，那份突破不只是技巧的完成，而是一種自我確認。」

畢書盡（右）、郭家瑋（左）演唱媽祖進香遶境主題曲和加油曲。（索尼提供）

《農曆三月二十三》由導演王重正領軍，集結楊子儀、「Darren」邱凱偉、吳政勳、方琦、粱佑南、陳明真等實力派演員共同演出，將於5月8日上映；Bii演唱主題曲《半途中》和郭家瑋演唱插曲《常與非常的我》已數位上架。

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