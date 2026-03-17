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《都是weather你》爆紅主唱告白了！金曲才子反應曝光

JOYCE 就以斯首張專輯專場《才華換桃花》圓滿落幕。（瓢蟲音樂提供）JOYCE 就以斯首張專輯專場《才華換桃花》圓滿落幕。（瓢蟲音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕唱紅神曲《都是weather你》的新生音樂人JOYCE 就以斯15日舉辦個人首張專輯專場《才華換桃花》，開場她以一身甜美率性造型驚艷登場，演唱會亮點不斷，金曲才子「雲端司機」李權哲現身，JOYCE大膽「告白」，坦言自己許多表演靈感都源自於看李權哲的影片。

演出中JOYCE也分享多首歌曲背後的創作故事。她透露，談戀愛後唯一寫下的歌曲是《你的模樣》，而歌曲《無限等待》則是一首關於失戀後心境的作品。她笑說，有時候以為自己已經 「Open to new things」，好像走出過去，但其實心裡仍在等待那個人，於是寫下這首歌時，她選擇誠實面對自己的情感，「那一刻我承認了，其實我還在等待。」

「雲端司機」李權哲感性助陣 JOYCE 就以斯。（瓢蟲音樂提供）「雲端司機」李權哲感性助陣 JOYCE 就以斯。（瓢蟲音樂提供）

在唱到《就算覺得今天很難受》，JOYCE向全場樂迷剖析這段製作專輯時的心路歷程。她坦言過去習慣把難過的事寫得很開心，藉此說服自己要樂觀。但這張專輯她開始學習誠實面對脆弱：「難過的時候就讓他難過吧，不用逼自己一定要樂觀。」讓不少歌迷紅了眼眶。

李權哲驚喜助陣JOYCE，兩人不僅合唱由李權哲操刀製作的《靠很近》，更臨時加碼合唱了經典藍調《At Last》，更首度公開演唱雲端司機新EP收錄的單曲《THC》，李權哲感性的對她說：「首張專輯的演唱會只有一次，是非常珍貴的事情，謝謝妳找我來。」現場氣氛溫馨至極。

「雲端司機」李權哲感性助陣 JOYCE 就以斯。（瓢蟲音樂提供）「雲端司機」李權哲感性助陣 JOYCE 就以斯。（瓢蟲音樂提供）

演出尾聲，JOYCE在台上分享與家人的故事，成為全場最動人的時刻之一。她透露，在首張專輯的製作過程中，母親始終是自己最堅定的支持者，更曾給她一句影響深遠的話：「成功或失敗是由你自己定義的。票沒賣完不是失敗，專輯賠錢也不是失敗，只要妳能繼續做讓自己發光的事，我就會一直支持妳。」

JOYCE 就以斯首張專輯專場《才華換桃花》圓滿落幕。（瓢蟲音樂提供）JOYCE 就以斯首張專輯專場《才華換桃花》圓滿落幕。（瓢蟲音樂提供）

談及這段話時，JOYCE也一度哽咽。她分享每次演出前後，母親總默默在背後協助，開車載送器材與物資，甚至曾在深夜趕路，只為把她忘記帶的設備送到現場。JOYCE感性表示：「其實我很多的勇氣，都是家人給我的。」

隨後，她帶來寫給母親的歌曲《不怕孤寂》，JOYCE也分享創作這首歌的初衷，希望透過音樂陪伴每一個曾感到孤單的人：「有時候只要知道，世界上也有人正在經歷一樣的悲傷，好像就沒有那麼難過了。」

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