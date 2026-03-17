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娛樂 日韓

55歲李英愛重返《大長今》取景地！20年今昔對比照曝光 網嚇傻：一樣漂亮

〔記者邱奕欽／台北報導〕55歲「氧氣美女」李英愛憑藉經典韓劇《大長今》紅遍全亞洲，近日她重返當年拍攝地，站在劇照看板前與當年的自己合照，優雅氣質與凍齡膚況幾乎沒有改變，今昔對比照嚇傻大批網友，紛紛激讚：「跟20年前一樣漂亮！」

55歲李英愛今昔對比依舊凍齡。（翻攝自IG）55歲李英愛今昔對比依舊凍齡。（翻攝自IG）

李英愛昨（16日）釋出多張造訪《大長今》取景地的照片，久違再見當年的劇照、場景後，許多感觸頓時湧上心頭，難忍激動情緒的她當場落淚，也向當年的自己感性喊話「長今啊！好久不見了。」畫面中，她輕撫著醫女時期的劇照，閉上眼睛、雙手舉過頭頂比出大愛心，到處合影留念宛如小迷妹，意外展露出女神俏皮隨和的一面，凍齡美貌更讓網友們讚嘆不已，「完全沒有變啊！」、「太誇張了，根本沒有差別！」、「跟20年前一樣漂亮！」

李英愛與當年劇照中的自己開心合照。（翻攝自IG）李英愛與當年劇照中的自己開心合照。（翻攝自IG）

回溯2003年播出的《大長今》，內容講述朝鮮首位女御醫奮鬥史，當年不僅席捲全球，在超過90個國家播出，台灣播出時更創下6.22%高收視率，擊敗當時人氣極高的本土劇《台灣龍捲風》，成為歷年韓劇在台收視最高紀錄之一，即使多年後重播，仍擁有穩定收視。

儘管《大長今》讓自己攀上事業巔峰，但李英愛曾坦言高曝光也帶來壓力，她透露自己在17年間拍攝超過240支廣告，長期維持形象讓她一度感到精疲力竭，甚至厭倦到不想在電視上看到自己，因此後來刻意減少廣告演出，回歸較平衡的生活節奏。

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