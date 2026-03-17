最美董娘砸2500萬加碼 彭雪芬「學生情人」傳佳話

台新新光金控董事長吳東亮（右）、彭雪芬（中）夫婦。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台新新光金今年以來，多位大股東持續加碼持股，被外界稱為「最美董娘」的台新金控董事長吳東亮妻子彭雪芬，1月又買進1150張台新新光金股票，她在70年代活躍影視圈的美好過往，也再被提及。

彭雪芬1月又買進1150張台新新光金股票，是她連續3個月增持，估算投入資金約2500萬，個人持股已突破1.6萬張，而彭雪芬加碼台新新光金股票並非首次，去年11月她先買進730張，12月再加碼470張，今年1月又持續買進，連續3個月加碼自家股票。

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1978年，18歲的彭雪芬自金甌商職畢業，偶然在電影院被廣告公司負責人發掘成了廣告明星，不久後被當時正在籌拍《拒絕聯考的小子》導演徐進良發現，當時他因苦無女主角人選，一看到彭雪芬的清新外型驚為天人，接拍多部電影後以甜美清秀的形象深植人心，是當時學生情人代表。

隨後，彭雪芬在1984年閃電嫁給現任台新新光金控董事長吳東亮，婚後飛往美國定居，結束短短5年多的演藝生涯，共計參與20多部電影演出，彭雪芬現職為台新銀行文化藝術基金會董事。

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