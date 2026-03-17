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45歲張柏芝女神崩壞 鬆弛腰搭配災難穿衣

45歲張柏芝女神崩壞 鬆弛腰搭配災難穿衣張柏芝在海南島度假被粉絲偶遇，穿搭品味飽受批評。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕港星張柏芝自從和前夫謝霆鋒離婚後，把時間都花在照顧兒子身上，之前才被目擊帶2子陪大兒子「Lucas」謝振軒到澳洲開學，近日又有粉絲在海南島三亞市巧遇張柏芝。

近日有多位網友在三亞遇見張柏芝，眾粉絲都大讚已屆45歲的張柏芝，雖是3子之母，臉上卻沒留下歲月痕跡，保養得很好，但有人拍到張柏芝穿著POLO衫，舉手揮動時意外露出肥腰，且腰部贅肉鬆弛。

另有粉絲大酸張柏芝穿搭根本像極了無緣婆婆、前夫謝霆鋒母親狄波拉。（香港星島日報）另有粉絲大酸張柏芝穿搭根本像極了無緣婆婆、前夫謝霆鋒母親狄波拉。（香港星島日報）

此外，更有人表示在精品店見到張柏芝，身穿紅白寬身上衣，下半身搭配破爛牛仔褲及短靴，外加一個LV包包，戴太陽眼鏡的張柏芝雖然紮起頭髮，但衣著品味飽受批評，慘被狂酸：「一言難盡。」

網友留言嘲諷張柏芝純靠顏值加分：「穿的是不是兒子的衣服」、「雷霆穿搭」、「停留在10多年前的穿搭」、「她的衣品一言難盡，全靠顏值橫行霸道」，不過仍有人為她平反：「她好潮」、「五官好精緻」、「隨性拍都這麼美」、「生了三個兒子，還能保持這樣」。

而張栢芝則在個人小紅書分享這趟旅行，留言：「幸福時刻。」

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