《哆啦A夢》推手人生謝幕！芝山努84歲肺癌病逝 粉絲淚：童年也走了

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫界慟失巨匠！多家日媒今（17）報導，執導過《哆啦A夢》、《櫻桃小丸子》等多部作品的日本動畫導演芝山努，於3月6日因肺癌辭世，享壽84歲，消息獲所屬公司證實，讓不少動畫迷感嘆：「童年的一部分也跟著離開了。」

84歲日本動畫導演芝山努因肺癌離世，生前打造多部《哆啦A夢》劇場版。（翻攝自X，合成圖）

芝山努從1960年代開始投入動畫產業，參與過的作品幾乎都是經典中的經典。除了《哆啦A夢》，他也曾操刀《櫻桃小丸子》、《忍者亂太郎》等家喻戶曉的作品，打造的是整個世代的回憶。

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在劇場版方面，芝山努是《哆啦A夢》的靈魂人物。從1983年的《哆啦A夢：大雄的海底鬼岩城》開始，他長達20多年執導多達22部電影，這段期間，正是許多觀眾童年最深刻的「哆啦A夢時代」。

芝山努所屬公司發訃聞證實他離世，擇日舉行追悼會。（翻攝自X，合成圖）

日媒報導，芝山努最初在東映動畫擔任動畫師，之後參與多部經典作品製作，並於1978年創立亞細亞堂，不只培養後進，也持續為動畫產業注入能量。

報導指出，芝山努的葬禮已低調完成，僅限親屬參加，之後將舉辦告別式。噩耗傳出後，許多粉絲紛紛留言哀悼：「謝謝你帶來哆啦A夢」、「這些動畫真的陪伴我長大...」、「大師一路好走。」

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