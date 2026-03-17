自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

米鹿求婚成功！米蘭大教堂單膝下跪 甜喊：每次都更確定是妳

網紅米鹿向女友求婚成功。（翻攝IG）網紅米鹿向女友求婚成功。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅米鹿昨（16日）在IG正式宣布求婚成功！他以浪漫長文分享求婚心情，開頭便寫下「妳願意嫁給我嗎？」瞬間讓粉絲們融化。

米鹿在文章中透露，雖然很多人認為結婚是衝動決定，但他自認是個容易猶豫的人，每次反問自己，都更加確定要和女友Erica共度一生。他描述兩人在義大利旅遊時，於米蘭大教堂前單膝下跪求婚的浪漫畫面，「每次反問自己，我都會更確定地選擇妳。」

他在文中感性表示，女友雖然膽小，卻總願意為他勇敢，並帶給他快樂與勇氣，「因為有妳，我第一次感受到，人會因為另一個人而想把自己變得更好、更溫暖。」

米鹿也幽默透露求婚心路歷程，「除了怕上錯火車、被偷錢包或戒指，我還分神在跪下前的無數瞬間，不斷修改腦中與手機的備忘錄，只希望能很確定地把心意說給妳聽。」

最後，他甜蜜寫下女友小名「小兔子」並告白：「我想牽著妳的手，好好保護妳。謝謝妳出現在我的生命裡，謝謝妳成為我的另一半。」

值得一提的是，米鹿曾與網紅阿圓交往多年，甚至到韓國拍婚紗，但因對未來方向不同而分手。如今找到真愛，粉絲也相當祝福。

在 Instagram 查看這則貼文

米鹿 DeerDeer（@deerdeer_milu）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中