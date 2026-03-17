米鹿求婚成功！米蘭大教堂單膝下跪 甜喊：每次都更確定是妳

網紅米鹿向女友求婚成功。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅米鹿昨（16日）在IG正式宣布求婚成功！他以浪漫長文分享求婚心情，開頭便寫下「妳願意嫁給我嗎？」瞬間讓粉絲們融化。

米鹿在文章中透露，雖然很多人認為結婚是衝動決定，但他自認是個容易猶豫的人，每次反問自己，都更加確定要和女友Erica共度一生。他描述兩人在義大利旅遊時，於米蘭大教堂前單膝下跪求婚的浪漫畫面，「每次反問自己，我都會更確定地選擇妳。」

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他在文中感性表示，女友雖然膽小，卻總願意為他勇敢，並帶給他快樂與勇氣，「因為有妳，我第一次感受到，人會因為另一個人而想把自己變得更好、更溫暖。」

米鹿也幽默透露求婚心路歷程，「除了怕上錯火車、被偷錢包或戒指，我還分神在跪下前的無數瞬間，不斷修改腦中與手機的備忘錄，只希望能很確定地把心意說給妳聽。」

最後，他甜蜜寫下女友小名「小兔子」並告白：「我想牽著妳的手，好好保護妳。謝謝妳出現在我的生命裡，謝謝妳成為我的另一半。」

值得一提的是，米鹿曾與網紅阿圓交往多年，甚至到韓國拍婚紗，但因對未來方向不同而分手。如今找到真愛，粉絲也相當祝福。

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