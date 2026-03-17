告五人澳洲巡演竟與披頭四「同台」！大玩諧音梗唱韓團夯曲

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人最近到澳洲巡演，收穫滿滿，還有熱情粉絲興奮邀約：「住我家！」另外這次在墨爾本演出場地是在歷史悠久的Festival Hall，這也剛好是早年英國經典樂團披頭四唯一一次澳洲巡演時登上過的舞台，告五人興奮笑說：「那我們也算是『同台』了！」

告五人澳洲開唱，站上披頭四也曾唱過的舞台。（相信音樂提供）

之前告五人曾特別飛去英國在披頭四的艾比路錄音室錄製《我們就像那些要命的傻瓜》專輯，這次到澳洲舉辦「黑夜狂奔」巡演又有機會站上披頭四也曾站上的表演舞台，團員都覺得是很難得的音樂緣分。

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告五人鼓手哲謙應景帶著袋鼠玩偶登台。（相信音樂提供）

配合澳洲巡演，告五人舞台上也有澳洲限定的小巧思，不僅在視訊畫面出現墨爾本、雪梨的城市意象，鼓手哲謙也特地帶著袋鼠玩偶放在鼓組上，歌迷則自製「澳洲版點歌牌」，上面有當地特色動物，當看到「短尾矮袋鼠」時，台下歌迷教學唸出「Quokka」（發音近似誇卡），沒想到犬青靈機一動玩起諧音梗，雙聲帶唱起韓國女團i-dle的歌曲《Queencard》，當初這首歌也常被網友開玩笑說像在唱「饋咖」（台語），突如其來的韓流彩蛋，讓現場歌迷尖叫連連。

告五人澳洲巡演，再次朝聖雪梨歌劇院。（相信音樂提供）

告五人除了獻唱一首首歌迷愛歌，點歌時段也帶來《愛在夏天》、《我以為你不會出現》等多首歌曲，除了演出，團員也抽空走訪城市，除了再次朝聖地標雪梨歌劇院，並前往以新鮮海產聞名的魚市場大啖海鮮。另外在墨爾本一路經過富含歷史的墨爾本舊監獄，也造訪充滿人文氣息的圖書館，並體驗墨爾本咖啡文化，告五人直呼：「真的很喜歡這裡的步調，一天可以喝4杯咖啡！」

告五人澳洲巡演空檔衝魚市場大啖海鮮。（相信音樂提供）

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