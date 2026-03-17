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娛樂 電視

柯震東當乩身狂接「鬼差事」 不爽嗆聲王柏傑：靠北

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏主演的Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》今釋出正式預告與主海報。劇中，柯震東飾演三太子乩身韓杰，在預告裡，薛仕凌飾演的吳天機暗中在人世間推動神秘計畫，試圖為大魔王鋪路。王柏傑飾演的三太子看穿背後陰謀，提醒韓杰：「六梵就是想趁你任務結束前、還沒有新人交替的時候，再搞一次『魔王入世』，所以這次還是交給你囉。」沒想到韓杰立刻不爽回嗆：「靠北喔，你是不會自己處理喔？」毫不客氣的吐槽讓一旁的張泯看得捏了一把冷汗。

柯震東（左）在《乩身》中不爽直嗆三太子王柏傑。（Netflix提供）柯震東（左）在《乩身》中不爽直嗆三太子王柏傑。（Netflix提供）

柯震東自己也分享：「我與柏傑私底下其實就認識，所以在培養默契上相對輕鬆，對戲時很多互動都可以自然發生。其實與柏傑有這樣的熟悉感，也幫助韓杰與三太子之間那種既嘴硬、又有情誼的關係更成立。」

柯震東（左）在《乩身》手持乾坤圈，與陳以文決鬥，氣勢凌厲。（Netflix提供）柯震東（左）在《乩身》手持乾坤圈，與陳以文決鬥，氣勢凌厲。（Netflix提供）

儘管嘴上抱怨，身為三太子乩身的韓杰仍得硬著頭皮接下這樁棘手的「鬼差事」，他也進一步揭露大魔王六梵的真正目的：「如果祂想重返人間，就必須有人類幫忙召喚，解除封印，並且成為祂的乩身。」而這個關鍵角色，正是邪派教主陳七殺（陳以文 飾），當六梵的力量逐漸降臨，陳七殺與韓杰在預告中正面對決，神魔氣場瞬間爆發，陳七殺嗆聲：「不自量力，你知道我是誰嗎？」韓杰則毫不示弱回擊：「你是底下最煩、最醜那一隻，幫個忙，給我滾回去。」下一秒雙方展開近身肉搏與法術對抗，火焰爆裂、紫黑魔光翻湧交錯，場面氣勢十足，隨著神、人、魔三方力量逐漸交會，也讓這場關乎人間存亡的終極對決更加一觸即發。

陳以文在《乩身》手持利刃準備展開攻擊。（Netflix提供）陳以文在《乩身》手持利刃準備展開攻擊。（Netflix提供）

對此，陳以文也感性分享：「我跟柯震東這樣應該算是『不打不相識』。陳七殺有許多與韓杰的對打戲，從一開始我們彼此很陌生，到後來排練不同的武打招式。經常練習、套招，時間久就彼此熟悉、能輕鬆聊天了。在殺青後不久，還接到我們有一場打戲要補拍，然後又滿臉傷妝補拍了三天，就更熟悉了。」《乩身》將於4月2日於Netflix上線。

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