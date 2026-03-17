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娛樂 最新消息

馬英九切割蕭旭岑 網美胡采蘋爆料：就是宮鬥

馬英九文教基金會16日發布聲明，聘請基金會前任董事戴遐齡擔任執行長，基金會前執行長蕭旭岑（右）及前員工王光慈，未來的個人言論及行為，均不能代表基金會及馬英九的立場。（資料照）馬英九文教基金會16日發布聲明，聘請基金會前任董事戴遐齡擔任執行長，基金會前執行長蕭旭岑（右）及前員工王光慈，未來的個人言論及行為，均不能代表基金會及馬英九的立場。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬英九文教基金會昨（16日）發布聲明，聘請基金會前任董事戴遐齡擔任執行長，而基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈，未來的個人言論及行為，均不能代表基金會及馬英九的立場，聲明內容引發外界聯想。

今（17）日中午，財經網美胡采蘋在臉書發文直言：「馬英九切割蕭旭岑怎麼可能是為了年底選舉撇清呢？馬英九是第一個跟中國國家主席習近平會面的國民黨領袖，在『統一中國』的共產黨敘事裡面，這是有歷史地位的偉人。」

胡采蘋分析，2016年總統大選敗成那樣，總統、立委只拿3成票，馬英九一樣是統戰第一品牌，習近平永遠尊為上賓，「因為馬習會是習近平的歷史成就，有馬才有習，因此馬英九根本是立於不敗之地，選再爛都沒關係。」

至於是不是怕得罪美國？胡采蘋打趣評論：「你看美國總統川普連川習會都沒時間去了，哪有空管一個10年前台灣卸任總統的女兒的綠卡問題，川普現在到處忙著亂放話吸砲火，幫美軍奪島爭取戰略時間呢！

胡采蘋直言馬英九會切割親密戰友，這就是宮鬥，也沒有什麼偉大的理念之爭，強調台灣人就是太善良太民主，看不懂宮廷大戲。

胡采蘋臉書全文：

馬前總統切割蕭旭岑怎麼可能是為了年底選舉撇清呢？馬前總統是第一個跟習近平會面的國民黨領袖，在「統一中國」的共產黨敘事裡面，這是有歷史地位的偉人，
2016年總統大選敗成那樣，總統、立委只拿三成票，馬前總統一樣是統戰第一品牌，習大大永遠尊為上賓，因為馬習會是習大大的歷史成就，有馬才有習，因此馬前總統根本是立於不敗之地，選再爛都沒關係。
至於他是不是怕得罪美國？你看川普連川習會都沒時間去了，哪有空管一個十年前台灣卸任總統的女兒的綠卡問題。川普現在到處忙著亂放話吸砲火，幫美軍奪島爭取戰略時間呢，我都看笑了。
馬前總統會切割親密戰友，這就是宮鬥，也沒有什麼偉大的理念之爭。甄嬛當初扶持安陵容上位，是因為沈眉莊失寵，沒想到安陵容去找了皇后，另立山頭。
本來鄭鸝妃就是馬系的人，現在鄭鸝妃完全不聽話，不但要去鄭習會，還一直拖著不肯提名台中，一路壓制盧媽，關稅、軍購都強力壓制國民黨內意見，就連徐巧芯都吞了自己的軍購版本，這就是只有安小鳥沒有甄英九的氣勢。
鸝妃現在整個人都進入了要直通中南海，沒你甄英九什麼事的狀態，蕭貴人又特別愛坐中南海直通車，於是甄英九怒斬蕭貴人，就是在跟皇上說我很氣我很氣的意思。
台灣人就是太善良太民主，看不懂這種宮廷大戲。每年甄嬛傳跨年直播都看到哪裡去了。

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