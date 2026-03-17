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娛樂 最新消息

愛雅「家人」爆失智症前兆 「撞牆卡住」曝病況

〔記者林欣穎／台北報導〕女星愛雅在農曆年前誕下兒子「跳跳」，近來坐月子慢慢調養身體，她透露，目前都還在修復中，生了孩子後，半夜一定都不是太安穩，也還在學習照顧自己也照顧好寶寶。提到寶寶已經面臨腸絞痛的月份，有時會突然痛到爆哭，讓她看了好心疼，特別感謝月嫂協助、教導怎麼幫兒子按摩，希望後面一切都可以順順利利，希望每天都可以睡飽。

愛雅除了是新手媽媽，還有兩隻毛孩要照顧。（三得利提供）愛雅除了是新手媽媽，還有兩隻毛孩要照顧。（三得利提供）

除了照顧新生兒，愛雅還有2隻可愛毛小孩妮妮與漂亮，聽聞知名品牌跨足毛孩保健市場，用日本科學實力打造「家人級」健康守護，她趕緊讓毛孩們服用，減輕許多照顧上的負擔。

身為三寶媽，愛雅對孩子的照顧無微不至，其中妮妮已經是高齡17歲，近年為此悉心照料，擔心病況幾乎捨不得出遠門：「現在的心臟跟體力還有腎臟都不如小時候那麼穩定，大多的時間就是要24小時陪伴，關注牠不要跳、心臟呼吸頻率、吃飯的蛋白質比例都非常重要。」

而妮妮之前有失智症前兆，例如會一直往牆壁走去然後卡住，愛雅讓妮妮服用毛孩保健食品，維持腦部健康、穩定情緒，現在都明顯感受到症狀沒有那麼頻繁，她更信心喊話：「兩隻的筋骨感覺不會卡拉卡拉的，真的給我很大很大的成就感，對於照護他們也更有方向，一起活到20歲吧！」

至於在養育上會如何讓兒子與毛小孩相處？愛雅表示：「一回家就立刻讓牠們慢慢靠近，除了兒子的臉不要舔以外，其他都可以。目前漂亮對弟弟還蠻有興趣，當我抱著兒子的時候，漂亮妮妮就會一左一右的當我的護法，我覺得我太重要了！」論起三位孩子的排名，她笑回：「在我心中，三個都是我的寶貝啊，不能排名！一定要排的話，弟弟目前跟我比較不熟。」

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