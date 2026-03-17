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娛樂 最新消息

60歲邰智源轉職公車司機！「上路崩潰喊放棄」黃鐙輝自封接班人

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源領軍的網路實境節目《木曜四超玩》一日系列於2021年推出「一日公車司機」引發熱烈迴響，至今已累積超過六百萬次點擊率，邰智源當時更為此考取職業大客車駕照。最近邰智源再次上路，與黃鐙輝與他一同體驗一日公車司機，並找來短今與嘻小瓜擔任一日行安天使，喚起民眾當年對「車掌小姐」美麗、溫柔與服務熱忱的回憶。

邰智源（中）「一日公車司機2」邀請到短今（左）與嘻小瓜擔任一日行安天使。（麥卡貝網路電視））邰智源（中）「一日公車司機2」邀請到短今（左）與嘻小瓜擔任一日行安天使。（麥卡貝網路電視））

在最新一集節目，邰智源收到欣欣客運的邀請，與其推出的懷舊公車合作，製作「一日公車司機2」主題，邰智源表示：「沒想到能在五年後再次拍攝一日公車主題，真的很不簡單，以一個六十歲的人還能繼續轉職來說，是我莫大的光榮。」

邰智源時隔五年再次體驗公車司機直呼超緊張。（麥卡貝網路電視）邰智源時隔五年再次體驗公車司機直呼超緊張。（麥卡貝網路電視）

黃鐙輝則自己收到邀請時超級開心，「五年前看到邰哥開公車時，覺得他真的是全民的英雄，因為他五十五歲做到了，鼓舞了很多人，所以很榮幸能參與這個系列。」他還透露自己參演電影《BIG》的時候也為角色學習普通大客車駕駛，當時也自發去考了駕照並成功通過。

他更信誓旦旦說要當邰智源的接班人，打趣說「邰哥你今年都六十了，眼睛看得清楚嗎？膀胱夠力嗎？反應夠快嗎？所以不要勉強，我來去考就好，我做你的接班人，你在家休息就好！」而他也不負自己的目標，職業大客車駕照與定期訓練證明的小藍卡都是滿分通過，讓他一拿到成績單出來就興奮歡呼，笑說自己讀書都沒這麼認真過，有夠拚命，講義上更都是他圈出的重點跟摺頁標記。

邰智源（左）與黃鐙輝挑戰擔任「一日公車司機」。（麥卡貝網路電視））邰智源（左）與黃鐙輝挑戰擔任「一日公車司機」。（麥卡貝網路電視））

正式上路前，邰智源與黃鐙輝接受了包括示範指導、技能練習、上路練習、上路測試、日間上路練習、夜間上路練習等一系列訓練與驗收才正式上路。指導輪椅乘客乘車的內容時，黃鐙輝一看到邰智源就要他親自當輪椅乘客，「我們剛好缺一個行動不便、需要人家幫忙攙扶的長者，你完美符合。」讓邰智源哭笑不得，不甘示弱的說要跟黃鐙輝PK，看誰輪椅固定器具安裝得比較快，結果邰智源才跟著做一次就搞超久，崩潰說若讓他來裝可能乘客半小時都下不了車，直接放棄不比了。

上路練習時，邰智源才開過第一個站點就直呼超緊張，感嘆實際開上路真的不容易，因為一方面要顧到全面的安全性，一方面又怕乘客覺得太慢太久，方方面面都要注意。「雖然我們只是體驗，但就已經能體會公車司機的辛苦，連要上廁所休息都不容易，真的會累，而且車上所有人都看著你，其實蠻有壓力。」黃鐙輝表示「我覺得開公車就像是人生的修行，因為要觀察每一個小細節，還要修身養性，讓我學習怎麼樣慢下來。」

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