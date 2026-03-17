林襄驚爆是恐怖情人！門禁10點差1分就發飆

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》明（18日）晚將播出關於「控制狂另一半」的熱門話題。主持人林襄與嘉賓劉書宏紛紛在節目中大爆情史，揭露過往交往對象令人咋舌的佔有慾與限制，引發全場驚呼。

林襄自認不雙標，嚴控男友10點門禁。（中天電視提供）

藝人劉書宏曾被另一半限制不能和異性接觸：「她很厲害，她觀察我的磁場跟氣場就說『我看到你的眼神有點渣，你今天是不是跟異性有接觸』？我說是工作需求，她就會酸說『原來你的工作這麼開心』。」而對方每次發現他和異性有接觸，都會進行淨化儀式：「她會去燒聖木，淨化的同時還會念咒語，例如『劉書宏你只愛我一個人，你只屬於我』，雖然我把她當瘋子，但我還是會配合她，有一次她在忙，我還自己去拿聖木幫自己淨化。」

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劉書宏還分享和圈外人交往所遇到的代溝：「在一起期間，我剛好拍了一檔戲，那檔戲是邊拍邊播，剛開始戲分只有曖昧，她看到我碰到那個女生的手之後，就說『你為什麼要碰她』？我說那是劇本要求，她就不看這部戲了。」隨著劇情發展，劉書宏收到親密戲劇本時，很猶豫要不要跟女方報備：「我看到劇本有吻戲、床戲，我當下很害怕，想說她看到播出還得了，但因為她跟我說不看了，我就決定先拍不講。」

劉書宏拍親密戲被分手，前任驚見「眼神渣」燒聖木念咒。（中天電視提供）

不料最終還是被對方發現：「她有天睡不著，想說很久沒追我的劇，結果剛好就看到我親密戲的預告，她氣炸了，完全不能接受也不理解我的工作，她還給我下通牒說『如果你沒去跟導演講不拍親密戲的話，我沒辦法跟你在一起』，最後就分手了。」

主持人林襄則坦言自己對另一半同樣有強大掌控欲。她為了防範男友酒後失控，嚴禁對方參加深夜酒局，並訂下「晚上10點準時到家」的鐵律。她分享曾有男友因為「10點01分」才進家門讓她當場斷理智線，隨後更要求對方進門必須拍照證明，且要配合她指定的「隨機考題動作」以防作假。

面對全場吐槽她是「恐怖情人」，林襄則強調自己是以身作則，與姊妹出遊絕對會準時離場並視訊報備，直言：「我不是那種對你嚴格、自己玩很開的人。」

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