中東戰火延燒 486先生急訂30萬商務艙

阿拉伯聯合大公國16日遭到飛彈與無人機襲擊。圖為杜拜機場附近發生火災。（法新社）

〔記者林南谷／台北報導〕伊朗戰爭進入第3週，美國總統川普被問到戰爭是否會在本週結束時，他說：「我不這麼認為。」但強調戰爭很快就會結束。

綜合外媒報導，川普16日在白宮受訪被問到戰爭是否會在本週結束，他表示：「我不這麼認為，但很快就會結束。」同時透露他「很快」將公布同意加入美國提出的護航聯盟的國家名單，這個川普出面倡議，旨在護送船隻通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的名單，川普說：「我們很快就會公布一些名字，有些國家確實表現得很積極」。

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團購電商名人「486先生」陳延昶16日在臉書發文透露原本去年12月訂了3月下旬要去葡萄牙，阿聯酋到杜拜轉機到葡萄牙里斯本的機票也都買好，結果伊朗發射的無人機攻擊到杜拜跟機場，造成航班停止。

486先生表示，他當機立斷看情況還是不妙，趕快保險一點，再多訂一條安全航線，但無論是到德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹等都全滿了，「幸好還有到土耳其伊斯坦堡有一張珍貴的商務艙，但票價近30萬，立刻訂了下去。」昨他看到消息，杜拜機場的油庫被伊朗無人機擊中爆炸，立馬決定取消阿聯酋機票。

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