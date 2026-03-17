終於是台灣Once的局了！TWICE子瑜、Sana接連來台 粉絲感動爆表

子瑜（左起）與Sana除了演唱會外，近期在台灣還有其他代言活動。（資料照；翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE即將於3月20日至22日首度登上台北大巨蛋開唱，消息一出早已引爆粉絲期待。不過在正式演出前夕，成員接連在台灣展開個人活動，也讓驚喜一波接一波。

成員周子瑜近日被捕捉到低調返台，外界推測此行與代言的7-11活動相關，引發熱議。而緊接著，Sana也宣布將於演唱會結束後的23日現身台北信義區台北101，為代言品牌Polo Ralph Lauren快閃店站台。

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隨著TWICE成員在台活動越來越頻繁，不僅讓粉絲直呼「超寵粉」，也讓台灣粉絲倍感幸福。相關消息曝光後，迅速在社群平台掀起討論。

有粉絲在Threads感性發文表示：「5年前如果有人說周子瑜會回來接台灣的廣告、湊崎紗夏會來台灣出席品牌活動，我應該會覺得你瘋了。」如今一切成真，讓他忍不住感嘆：「台灣Once總算熬出頭了。」

貼文一出引發廣大共鳴，不少網友留言表示「熬了10年終於是台灣Once的局了」、「從宣布開唱就已經不敢相信，到現在一連串活動更像做夢」，可見TWICE此次來台，不僅是演唱會，更像是一場專屬粉絲的盛大回饋。

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