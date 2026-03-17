自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

終於是台灣Once的局了！TWICE子瑜、Sana接連來台 粉絲感動爆表

子瑜（左起）與Sana除了演唱會外，近期在台灣還有其他代言活動。（資料照；翻攝自IG）子瑜（左起）與Sana除了演唱會外，近期在台灣還有其他代言活動。（資料照；翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE即將於3月20日至22日首度登上台北大巨蛋開唱，消息一出早已引爆粉絲期待。不過在正式演出前夕，成員接連在台灣展開個人活動，也讓驚喜一波接一波。

成員周子瑜近日被捕捉到低調返台，外界推測此行與代言的7-11活動相關，引發熱議。而緊接著，Sana也宣布將於演唱會結束後的23日現身台北信義區台北101，為代言品牌Polo Ralph Lauren快閃店站台。

隨著TWICE成員在台活動越來越頻繁，不僅讓粉絲直呼「超寵粉」，也讓台灣粉絲倍感幸福。相關消息曝光後，迅速在社群平台掀起討論。

有粉絲在Threads感性發文表示：「5年前如果有人說周子瑜會回來接台灣的廣告、湊崎紗夏會來台灣出席品牌活動，我應該會覺得你瘋了。」如今一切成真，讓他忍不住感嘆：「台灣Once總算熬出頭了。」

貼文一出引發廣大共鳴，不少網友留言表示「熬了10年終於是台灣Once的局了」、「從宣布開唱就已經不敢相信，到現在一連串活動更像做夢」，可見TWICE此次來台，不僅是演唱會，更像是一場專屬粉絲的盛大回饋。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中