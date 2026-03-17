篠崎泫聽到「被亂寫」秒驚醒！好友揭真相：她睡上下鋪

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星篠崎泫今（17）被週刊爆料，指其日本「一人獨旅」是幌子，實則密會高雄名店「果貿吳媽家」二代吳書成，並入住其私宅。對此，正在日本滑雪的篠崎泫稍早透過好友限動反擊，透露自己聽到「新聞亂寫」被嚇到秒清醒，好友更心疼力挺：「新聞拜託別來鬧了！」

篠崎泫人正在日本滑雪，好友揭她睡民宿上下舖。（翻攝自IG）

針對週刊爆料指篠崎泫入住吳書成私人住宅，且交通、接送全由男方打理，經紀人稍早澄清，此行是與「青達雪具shiro」的住宿合作，交通起居由負責人吳書成統籌安排。因原定民宿客滿，才臨時改住包棟建築；至於被指「私宅取景」的煙火影片，則是與多名好友在雪道共賞，並非在個人住所。

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就在傳聞鬧得沸沸揚揚之際，篠崎泫轉發好友的限時動態，直呼：「真的是不要鬧欸！！」畫面中她原本正沉浸熟睡，好友調侃叫了30分鐘都死不起床，沒想到一說出「妳又被亂寫新聞了」，篠崎泫竟嚇到馬上睜眼醒來。

篠崎泫熟睡中被爆料嚇醒。（翻攝自IG）

好友隨即幫忙打抱不平，強調新聞內容完全不符事實，直言這幾天都親自去民宿找她，更揭露房內真相：「這個床還是上下鋪，我都不想跟她睡了！」澄清篠崎泫只是住進一般的合作宿所，盼外界別潑髒水影響「篠教練」滑雪的心情。

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