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娛樂 最新消息

篠崎泫日本「偽獨旅」密會水餃店二代？經紀人火速揭真相

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星篠崎泫盛傳與服刑中的電競網紅 Toyz（劉偉健）低調完婚，沒想到農曆年間的一趟日本行卻橫生波瀾。原本對外宣稱是挑戰自我、享受「一人獨旅」的她，遭週刊爆料疑似有護花使者相隨，對象更是高雄知名水餃品牌「果貿吳媽家」的二代吳書成，兩人關係惹人疑竇。

篠崎泫被爆赴日滑雪住進「果貿吳媽家」二代吳書成私宅。（翻攝自IG）篠崎泫被爆赴日滑雪住進「果貿吳媽家」二代吳書成私宅。（翻攝自IG）

據傳，篠崎泫在滑雪勝地越後湯澤期間，雖在社群分享民宿業配心得，實際卻入住吳書成的私人住宅，還被抓包，無論是接送的座車空間，還是觀賞雪場煙火的取景角度，都與吳男在當地的私人資產高度吻合。吳書成近年將事業版圖擴張至日本，在當地經營滑雪裝備店與旅宿不動產，在台灣滑雪圈頗具名氣。

篠崎泫澄清和青達雪具住宿合作，過去發文也曾提及合作相關。（翻攝自IG）篠崎泫澄清和青達雪具住宿合作，過去發文也曾提及合作相關。（翻攝自IG）

篠崎泫經紀人稍早也火速回應，表示篠崎泫是與「青達雪具 shiro」住宿合作，由吳書成安排當地的交通與住宿，是因為原定民宿已經客滿，才另外安排包棟住宿。至於關鍵的「煙火視角」，經紀人澄清那是與一群朋友在雪道上共同觀賞，並非在吳男的私人住所內拍攝。

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