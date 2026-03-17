網紅拍泳池炫富 嘲笑杜拜逃難者「像無頭蒼蠅」

〔記者王靖惟／台北報導〕伊朗飛彈近日襲擊阿拉伯聯合大公國（阿聯），導致杜拜外籍人士爆發逃難潮，卻有部分網紅拍片嘲諷逃難者，包含阿姆斯壯（Mitchell Armstrong）等當地知名網紅發布影片，大肆炫富並嘲諷逃離戰亂者「不知感恩」，、「像無頭蒼蠅」引發外界譁然。

網紅阿姆斯壯在泳池大肆炫富並嘲笑逃難者。（圖／翻攝自阿姆斯壯「TikTok」）

據《紐約郵報》報導，阿姆斯壯於TikTok上傳影片，他表示即使伊朗空襲帶來威脅，他仍在價值210萬美元（約新台幣6707萬元）的豪宅內享受泳池、三溫暖，並嘲弄那些急於逃離的人稱：「人們像無頭蒼蠅一樣四處亂竄，好像世界末日要來了一樣。而現在，杜拜已經連續四天什麼都沒有。」更宣稱留在當地的富豪反而因為被困在這裡，從戰爭中賺了更多錢。

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阿姆斯壯拍片享受生活時，甚至強調：「沒有飛彈、沒有爆裂聲。」網紅娜達克（Soudi Al Nadak）也拍片宣稱杜拜在逃難潮後交通更順暢、治安更好，詐騙也減少，並直批離開的人不懂感恩，慶幸自己仍住在「世界上最安全的國家之一」。語氣中全然享受現在「杜拜安全寧靜的時刻」，對外面戰火空襲砲火轟隆似乎全然無感。

網紅娜達克宣稱杜拜在逃難潮後治安變好，交通也順暢。（圖／翻攝自娜達克「TikTok」）

但也另有網紅不喜歡這樣的杜拜，澳洲網紅史塔基（Louise Starkey）抱怨飛彈「不該落在這裡」因而引發強烈反彈。而另一名法國創作者布西亞加（Maddy Burciaga）卻因逃離杜拜時要承辦的文件太多，因而遺棄了家裡的寵物，將牠留在杜拜。

阿聯當局也針對戰事相關實施嚴格的網路審查。據維權組織「在杜拜遭拘留」執行長史特林（Radha Stirling）指出，由於阿聯法規模糊，任何分享衝突畫面的舉動皆可能觸法。當地檢方也明令，散布未知來源的衝突影片者，將面臨至少1年徒刑與高達20萬迪拉姆（約新台幣174萬元）的罰款。

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