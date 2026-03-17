自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅拍泳池炫富 嘲笑杜拜逃難者「像無頭蒼蠅」

〔記者王靖惟／台北報導〕伊朗飛彈近日襲擊阿拉伯聯合大公國（阿聯），導致杜拜外籍人士爆發逃難潮，卻有部分網紅拍片嘲諷逃難者，包含阿姆斯壯（Mitchell Armstrong）等當地知名網紅發布影片，大肆炫富並嘲諷逃離戰亂者「不知感恩」，、「像無頭蒼蠅」引發外界譁然。

網紅阿姆斯壯在泳池大肆炫富並嘲笑逃難者。（圖／翻攝自阿姆斯壯「TikTok」）網紅阿姆斯壯在泳池大肆炫富並嘲笑逃難者。（圖／翻攝自阿姆斯壯「TikTok」）

據《紐約郵報》報導，阿姆斯壯於TikTok上傳影片，他表示即使伊朗空襲帶來威脅，他仍在價值210萬美元（約新台幣6707萬元）的豪宅內享受泳池、三溫暖，並嘲弄那些急於逃離的人稱：「人們像無頭蒼蠅一樣四處亂竄，好像世界末日要來了一樣。而現在，杜拜已經連續四天什麼都沒有。」更宣稱留在當地的富豪反而因為被困在這裡，從戰爭中賺了更多錢。

阿姆斯壯拍片享受生活時，甚至強調：「沒有飛彈、沒有爆裂聲。」網紅娜達克（Soudi Al Nadak）也拍片宣稱杜拜在逃難潮後交通更順暢、治安更好，詐騙也減少，並直批離開的人不懂感恩，慶幸自己仍住在「世界上最安全的國家之一」。語氣中全然享受現在「杜拜安全寧靜的時刻」，對外面戰火空襲砲火轟隆似乎全然無感。

網紅娜達克宣稱杜拜在逃難潮後治安變好，交通也順暢。（圖／翻攝自娜達克「TikTok」）網紅娜達克宣稱杜拜在逃難潮後治安變好，交通也順暢。（圖／翻攝自娜達克「TikTok」）

但也另有網紅不喜歡這樣的杜拜，澳洲網紅史塔基（Louise Starkey）抱怨飛彈「不該落在這裡」因而引發強烈反彈。而另一名法國創作者布西亞加（Maddy Burciaga）卻因逃離杜拜時要承辦的文件太多，因而遺棄了家裡的寵物，將牠留在杜拜。

阿聯當局也針對戰事相關實施嚴格的網路審查。據維權組織「在杜拜遭拘留」執行長史特林（Radha Stirling）指出，由於阿聯法規模糊，任何分享衝突畫面的舉動皆可能觸法。當地檢方也明令，散布未知來源的衝突影片者，將面臨至少1年徒刑與高達20萬迪拉姆（約新台幣174萬元）的罰款。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中