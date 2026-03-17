Toyz還在關！篠崎泫日本滑雪遭爆「富少包辦起居」 限動疑露餡

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星篠崎泫盛傳已與服刑中的電競網紅「Toyz」劉偉健低調完婚，沒想到農曆年間的一趟日本行，卻被爆出疑似「名不符實」。原本對外宣稱是挑戰自我的一人獨旅，其背後的護花使者與行程安排似乎另有其人。

篠崎泫赴日滑雪爆住進水餃名店「果貿吳媽家」二代吳書成私人住宅。（翻攝自IG）

篠崎泫在過年期間前往日本滑雪勝地越後湯澤，並在社群平台分享多篇看似業配的民宿體驗心得。然而，《鏡週刊》爆料指出，她實際上並未入住該民宿，而是居住在水餃名店「果貿吳媽家」二代吳書成的私人住宅中。

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而她分享的限時動態中，無論是車內空間或是觀賞雪場煙火的拍攝視角，都與吳男的私人座車及住所環境高度吻合，且全程起居皆由對方打理，與一般觀光旅遊的模式明顯不同，兩人關係惹疑。

篠崎泫2月赴日本雪場。（翻攝自IG）

吳書成身分大有來頭，他是高雄眷村名店「果貿吳媽家」的第二代。該品牌在成功轉型電商後，年營收驚人；而吳書成近年將事業版圖擴張至日本，在滑雪勝地越後湯澤經營滑雪裝備店與旅宿不動產。

而篠崎泫近期在談及婚後生活時表現得相當有主見。她曾對外放話，自己絕非傳統「相夫教子」型的女性，明確表示婚後不會走「居家顧小孩」的路線。

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