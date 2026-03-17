張學友御用61歲知名音樂人 「淪落」開計程車？

陳少琪（後）曾與不少香港知名歌手合作，包括林子祥夫婦。（香港星島日報）







〔記者林南谷／綜合報導〕香港知名音樂人陳少琪是昔日多位香港唱將班底，曾與已故梅艷芳、譚詠麟、張學友等巨星合作過，80年代與香港電台DJ黃靄君結婚，2個女兒陳明憙、陳明宜更繼承衣缽踏入娛樂圈，現年61歲陳少琪最近曝光開計程車，引發關注。

港媒近日曝光陳少琪身穿黑色外套，配戴招牌黑框眼鏡，倚靠在一輛經典紅色計程車旁。影片中有人問：「師傅過不過海呀？」陳少琪一臉無奈地表示：「我做不到生意啦，我走錯路不知道要往哪裡走，唉！不好意思呀。」

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在曝光照片，陳少琪竟在日本澀谷街頭開著和香港同款計程車，彷彿真的是一位準備開工的司機。（香港星島日報）

詭異的是，陳少琪又在發文底下留言：「雖然鍾愛車，但是開車這門生意我都沒天分。」透露自己身在日本澀谷，只是角色扮演一下計程車司機啦！

報導指出，由於陳少琪所駕駛的計程車無論車款或顏色，與香港紅色計程車如出一轍，只是地點位在東京澀谷街頭才顯得格外搶眼。照片中的陳少琪神態自若，時而靠在車身，時而打開車門，彷彿真的是一位準備開工的司機。

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