小英總統視訊跟宋楚瑜祝壽 名嘴抖謝國樑「忘了」內幕

前總統蔡英文（右）16日走訪基隆，與民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）、基隆市前市長林右昌（左）餐敘，席間撥視訊電話向親民黨主席宋楚瑜祝壽。（翻攝自童子瑋進步基隆辦公室提供影片）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前總統蔡英文16日上午赴基隆，在基隆市前市長林右昌、民進黨基隆市長參選人童子瑋陪同下走訪基隆建設，中午童子瑋以地主身分宴請蔡英文吃飯，童子瑋席間邀2人撥視訊電話，向親民黨主席宋楚瑜提前祝賀生日快樂（宋楚瑜農曆3月16日生日）。

宋楚瑜在電話中表示，依然記得當年與蔡英文總統共同合作，為兩岸和解、政黨和解，以及族群的和解。他說，這都是當年一起為台灣自由民主價值所奮鬥回憶，相信能讓所有在台灣的人都感到驕傲。

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基隆市長謝國樑。（資料照）

蔡英文則回應，當年也感謝宋楚瑜在她遭遇困難時，都能拔刀相助，她也非常感謝「宋主席一路照顧」。

今（17）日凌晨，電視名嘴、資深媒體人張益贍在臉書發文提及宋楚瑜83歲生日將至，童子瑋 同框林右昌、蔡英文向老宋祝壽，他說：「曾經是親民黨立委的現任基隆市長謝國樑，加入國民黨之後，大概就把宋楚瑜忘了吧！」

宋楚瑜昨也提到童子瑋常常跟他提到，其實大家都可以在維護台灣自由民主的價值上，有共同的未來，未來也可以一起在民生制度上，攜手共同努力。童子瑋則說他能夠選上議長，也是當年有宋楚瑜主席的幫忙跟協助，蔡英文也再次謝謝宋楚瑜支持，讓童子瑋當選議長。

蔡前總統亦主動邀請宋楚瑜有空來基隆玩，宋楚瑜電話中隨即爽快答應，未來若有其他機會，再一起到基隆，4人來走走看看。

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