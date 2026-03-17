陳意涵快嘴惹毛安心亞 《陽光女子合唱團》爆內鬨

台片《陽光女子合唱團》穩坐台灣影史最賣座台片冠軍寶座。（資料照，壹壹喜喜提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《陽光女子合唱團》票房破7億元創影史國片票房紀錄，但近期合體慶功被問到安心亞飾演受刑人、是否擦過多唇蜜，以及和角色有衝突？眾人你看我我看你尷尬至極，據了解，主因陳意涵在陶晶瑩Podcast節目爆料，讓安心亞產生疙瘩。

《鏡週刊》報導，近期因安心亞被爆拍戲狂塗唇蜜件，令眾演員非常尷尬，甚至把導演林孝謙也扯進來，唇蜜事件源起於陳意涵和鍾欣凌、孫淑媚上陶晶瑩Podcast《女人心事》，陶晶瑩提起聽說拍戲時有人一直補妝、補髮捲，「有些人的頭髮好完美喔。」

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安心亞（右）擁抱陳意涵（左），換來尷尬表情。（翻攝自安心亞IG）

陶晶瑩說法，全指向頂著大波浪頭飾演受刑人的陳意涵，她馬上否認：「不可能，我的是燙的！」還馬上轉移話題：「安心亞嘴唇是藏雞腿還是怎樣？隨時隨地都在（做嘟嘴狀）。」當下孫淑媚急忙撇清：「我真的沒有印象。」

接著陶晶瑩又質疑：「導演當下沒有發現？」讓鍾欣凌忙緩頰：「心亞戲裡談戀愛，合理！」事後便傳出安心亞心生不悅。







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