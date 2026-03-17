微博女王2度離婚！昔遭踢爆「婚內出軌4次」 偷腥爭議全被挖出

〔記者邱奕欽／台北報導〕46歲中國女星姚晨昨（16日）發布聯合聲明，證實早已與攝影師前夫曹郁離婚，消息曝光後立刻掀起關注。曾被封為「微博女王」的姚晨，過去被踢爆婚內4度出軌的爭議，也再度被中國網民們翻出，如今第二段婚姻畫下句點，再次引發外界討論。

隨著第二段婚姻結束，姚晨過往被爆婚內4度出軌的醜聞全被挖出。（翻攝自微博）

姚晨與攝影師曹郁發布聯合聲明，證實雙方其實早在多年前就已結束婚姻關係，當時因孩子年幼而未對外公布，如今共同說明過去一起養育2名孩子，也共同創立致力藝術電影的影視公司，未來仍會以家人般的朋友關係相處，持續守護孩子並在工作上合作。姚晨同時感性寫下「山水一程，三生有幸。緣來緣去，皆是歡喜」，也代表她的第2段婚姻正式結束。

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姚晨早年憑《武林外傳》、《潛伏》、《離婚律師》等作品走紅，之後在微博累積龐大影響力，長期位居中國藝人社群關注度前列，因此被外界封為「微博女王」。不過相較事業表現亮眼，姚晨的感情路始終備受關注，2011年與男星凌瀟肅離婚後，曾有業內人士爆料她婚內4度出軌，而且偷腥的對象甚至都不同，各方輿論頓時甚囂塵上，在當時爆發不小爭議，如今第2段婚姻也正式畫下句點。

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