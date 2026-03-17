佘詩曼23年前超正嫩照出土！抖音歌《大展鴻圖》發源從這來

〔記者蕭方綺／台北報導〕香港戲后佘詩曼2003年主演的經典古裝劇《帝女花》改編自同名粵劇，以明朝末年為背景，講述末代皇帝崇禎帝之女長平公主與駙馬周世顯，在國破家亡之際多次離合的淒美愛情。當年在香港播出後不僅創下高收視，飾演崇禎帝的陳豪脫口而出的英文台詞更讓觀眾哭笑不得，紛紛表示：「這是穿越了嗎？」

佘詩曼在《帝女花》劇中飾演善解人意的長平公主。（年代提供）

事實上，《帝女花》多年來流傳一段趣聞，有觀眾指出陳豪在一場朝廷戲中疑似說出一句帶有現代感的台詞「同朕check下」，因古裝劇中突然冒出英文單字而被戲迷津津樂道。不過由於劇集播出年代久遠、片段難以考證，被戲稱為港劇史上的「都市傳說」。如今隨著《帝女花》即將在台播出，不少觀眾也準備重溫經典，同時「睜大眼睛」尋找這句隱藏彩蛋。

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陳豪（右）在《帝女花》劇中突然「烙英文」的片段，意外成為小彩蛋。（年代提供）

有趣的是，近來網路上爆紅的洗腦神曲《大展鴻圖》，其旋律其實改編自粵劇《帝女花》的經典唱段。原本帶著濃厚悲劇色彩的曲調，在重新填詞與節奏改編後，搖身一變成為朗朗上口的流行歌曲，也讓不少網友驚訝發現這段旋律的「前世今生」。隨著相關話題在網路上持續發酵，連帶使港劇《帝女花》再被掀起討論。《帝女花》將於18日起，每週一至週五晚間10點於年代MUCH台播出。

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