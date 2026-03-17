「黑白邊界」禁忌戀嗑爆！《初三的六一兒童節》CP感衝破螢幕

〔記者鍾志均／綜合報導〕BL劇《初三的六一兒童節》改編人氣作家蛇蠍點點同名小說，該劇在開播前就因原著破億閱讀量與超高討論度掀起熱議，如今正式上線，迅速衝上平台收視冠軍，被不少劇迷封為「今年最猛黑道BL劇」。

《初三的六一兒童節》兩位主角在黑白邊緣相愛，殺出一條生存血路。（GagaOOLala提供）

《初三的六一兒童節》以1980年代「港龍城寨」為背景，結合黑幫權力鬥爭與極致拉扯的愛情線，讓觀眾一邊看江湖廝殺，一邊沉浸在兩位男主角的命運糾纏之中，融合濃烈情感與復古港風美學。

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城寨中唯一的大學生何初三，原本只想靠讀書逃離這片混亂世界，卻意外被黑幫副堂主夏六一捲入陰謀與權力鬥爭。

兩人從互相試探到並肩作戰，一個是外表冷靜、內心深情的金融天才；另一個則是兇狠卻帶著野性溫柔的黑道紅棍。當復仇與命運交織，他們在黑白邊界之間逐漸產生情感，也在血色江湖中殺出一條屬於自己的生存之路。

不少觀眾看完後感嘆，這段關係既危險又動人，「當一個人願意為另一個人不顧一切時，愛情就誕生了。」極致拉扯的劇情也讓這對CP迅速成為討論焦點。

何初三（左）和夏六一在《初三的六一兒童節》互相試探。（GagaOOLala提供）

除了劇情張力十足，影集在視覺呈現上同樣備受稱讚。劇組大量重現80年代港式霓虹街景，搭配年代濾鏡與粵語台詞，讓畫面宛如老港片般充滿氛圍感，不少觀眾甚至形容這是一部「黑道羅曼史版的香港作品」。

飾演何初三的何昶希，2019年透過選秀節目《青春有你》出道，曾是男團UNINE成員。這次他從清秀偶像轉型為高智商金融操盤手，外表斯文、內心深情的角色設定，讓不少觀眾大讚「氣質完全貼合原著」。

另一位男主角何衍朝則飾演黑幫副堂主夏六一。這位音樂科班出身的演員過去多以陽光形象示人，這回卻化身狠勁十足的黑幫角色，在殘酷與純情之間展現強烈反差，也讓觀眾直呼：「簡直像從小說走出來！」

《初三的六一兒童節》在GagaOOLala上架。

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