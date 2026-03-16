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娛樂 最新消息

避談結婚了沒！謝霆鋒白髮搏命回歸 執導新歌MV挑戰「巨蟒纏頸」

謝霆鋒親自執導新歌MV，對於外傳他和王菲已經登記結婚，沒做回應。（翻攝自微博）謝霆鋒親自執導新歌MV，對於外傳他和王菲已經登記結婚，沒做回應。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年底傳出和王菲已經低調結婚的謝霆鋒，今（16日）發布最新國語專輯《推倒重來》（Evolution），除了操刀作曲大事，更親自執導新歌MV。

近來對導戲相當有興趣的謝霆鋒，在這次MV中，將抽象的哲學思考具象化為震撼的電影級畫面，單是籌備便耗時4個月，出了名「愛搏命」的他，此回讓自己置身於真實的爆破場面中，更挑戰與巨大白蟒蛇近距離互動，甚至讓巨蟒纏上脖子，視覺張力拉好拉滿。謝霆鋒以最直白、純粹的方式呈現搖滾節奏，探討當前科技飛速發展、AI 滲透生活的社會現狀。

目前正全力投入2026年的「Evolution巡迴演唱會」的謝霆鋒，懶理外界屢問婚訊，但他和王菲兩人總是時不時會被拍到牽手或低調相互探班的畫面，除了演藝事業，副業餐飲品牌與後期製作公司也經營得有聲有色。

而今年才剛登上春晚表演的王菲，近幾年幾乎呈退休狀態、極少公開露面，但仍偶爾會出現在好友的聚會或男友謝霆鋒的演唱會現場，始終維持她一貫的「人間清醒」作風。

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