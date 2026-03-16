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娛樂 日韓

日本止步8強 WBC特輯翻車遭嫌：棚內來賓在幹嘛

〔記者鍾志均／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）8強賽，日本隊敗給委內瑞拉震撼出局；比賽結束後，日本各大電視台推出WBC特別節目回顧賽事，其中卻有一檔節目被網友狂吐槽。

今田耕司（左）、羽鳥慎一主持《改變人生的一分鐘深刻佳話》。（翻攝自官網）今田耕司（左）、羽鳥慎一主持《改變人生的一分鐘深刻佳話》。（翻攝自官網）

該問題節目就是日本綜藝《改變人生的一分鐘深刻佳話》（人生が変わる1分間の深イイ話），節目原本打著「WBC幕後故事」旗號，還安排兩小時直播，主持人是主播羽鳥慎一，評論員則是搞笑藝人今田耕司。內容除了回顧日韓大戰，也訪問球員們的家人，例如投手菊池雄星的妻子等人。但播出後，觀眾卻不買單，原因竟是來賓真的「太吵了」。

節目找來多位藝人，包括小園浩己、小泉孝太郎、藤本美貴等人坐在棚內。每當播放比賽畫面時，他們就在角落小視窗不停聊天、做反應。此舉引來日本網友直接開罵：「棚內來賓根本多餘」、「這種內容幹嘛直播？」、「滿心期待，結果只是吵鬧綜藝。」

尷尬的是，本屆WBC在日本由Netflix獨家播出。因此電視台能使用的比賽畫面有限，節目乾脆放更多棚內反應畫面，結果節目變成「看藝人看球賽」的節目，遭不少球迷吐槽。

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