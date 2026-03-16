吳昱廷看完《苦盡柑來》激出自創主題曲 飛濟州島拍MV和TWICE有連結

吳昱廷從小學鋼琴，拍MV也派上用場。（滾石唱片提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕男團U:NUS成員吳昱廷推出個人創作單曲《3721》，透露是因他很喜歡韓劇《苦盡柑來遇見你》，看完之後把這首歌當成「看完整部劇後寫出的主題曲」，另外也因喜歡《孤單又燦爛的神-鬼怪》中地獄使者情感線的浪漫氛圍，因此MV造型也參考地獄使者的神秘氣質。

吳昱廷特地飛往韓國濟州島取景拍MV。（滾石唱片提供）

為了拍攝新歌MV，吳昱廷特別飛往韓國濟州島取景，MV以「街頭藝人」視角展開，描述他在街頭表演維生時撿到一隻小狗，兩者意外成為彼此依靠。完成拍攝離開前，他還特地到狗狗主人經營的咖啡廳道別，才發現連TWICE都曾到訪，他笑說：「老闆後來請我簽名在TWICE下面，讓我又驚喜又害羞，歡迎大家去打卡！」

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吳昱廷新歌MV在海邊彈鋼琴的畫面，特別致敬偶像周杰倫。（滾石唱片提供）

吳昱廷MV開頭在海邊彈鋼琴的畫面，還特別致敬偶像周杰倫《不能說的秘密》MV的經典鋼琴場景；工作之餘他也品嚐濟州島當地美食，包括海女餐廳的鮑魚粥，以及需要用手拌的海鮮冷麵，直呼與《苦盡柑來遇見你》的場景雷同，是非常特別的體驗。

目前讀師大英語系的吳昱廷透露，高中時的第一志願曾是獸醫系，希望能守護更多流浪動物，但因為無法承受與牠們離別的痛苦，最後沒有選這條路，也一直沒有飼養寵物。這次拍MV與馬爾濟斯合作，某種程度也像圓了一個多年來的夢。

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