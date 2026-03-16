自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳昱廷看完《苦盡柑來》激出自創主題曲 飛濟州島拍MV和TWICE有連結

吳昱廷從小學鋼琴，拍MV也派上用場。（滾石唱片提供）吳昱廷從小學鋼琴，拍MV也派上用場。（滾石唱片提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕男團U:NUS成員吳昱廷推出個人創作單曲《3721》，透露是因他很喜歡韓劇《苦盡柑來遇見你》，看完之後把這首歌當成「看完整部劇後寫出的主題曲」，另外也因喜歡《孤單又燦爛的神-鬼怪》中地獄使者情感線的浪漫氛圍，因此MV造型也參考地獄使者的神秘氣質。

吳昱廷特地飛往韓國濟州島取景拍MV。（滾石唱片提供）吳昱廷特地飛往韓國濟州島取景拍MV。（滾石唱片提供）

為了拍攝新歌MV，吳昱廷特別飛往韓國濟州島取景，MV以「街頭藝人」視角展開，描述他在街頭表演維生時撿到一隻小狗，兩者意外成為彼此依靠。完成拍攝離開前，他還特地到狗狗主人經營的咖啡廳道別，才發現連TWICE都曾到訪，他笑說：「老闆後來請我簽名在TWICE下面，讓我又驚喜又害羞，歡迎大家去打卡！」

吳昱廷新歌MV在海邊彈鋼琴的畫面，特別致敬偶像周杰倫。（滾石唱片提供）吳昱廷新歌MV在海邊彈鋼琴的畫面，特別致敬偶像周杰倫。（滾石唱片提供）

吳昱廷MV開頭在海邊彈鋼琴的畫面，還特別致敬偶像周杰倫《不能說的秘密》MV的經典鋼琴場景；工作之餘他也品嚐濟州島當地美食，包括海女餐廳的鮑魚粥，以及需要用手拌的海鮮冷麵，直呼與《苦盡柑來遇見你》的場景雷同，是非常特別的體驗。

目前讀師大英語系的吳昱廷透露，高中時的第一志願曾是獸醫系，希望能守護更多流浪動物，但因為無法承受與牠們離別的痛苦，最後沒有選這條路，也一直沒有飼養寵物。這次拍MV與馬爾濟斯合作，某種程度也像圓了一個多年來的夢。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中