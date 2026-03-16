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娛樂 電影

奧斯卡追思環節延長仍有遺珠 多位巨星遭遺忘爆爭議

2026年奧斯卡已經延長「緬懷逝者」環節，仍遭外界非議。（路透）2026年奧斯卡已經延長「緬懷逝者」環節，仍遭外界非議。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2026年奧斯卡金像獎今（16）日正式登場，由於過去一年娛樂圈有多位重要人物去世，因此「緬懷逝者」（In Memoriam）環節也比往年更長。不過這個環節卻遭到外界抨擊，原因是有多名已故影星影壇地位重要，卻沒被納入追思環節，引起外界不滿。

部分網友不滿奧斯卡典禮未向已故男星詹姆斯范德比克致敬。（路透）部分網友不滿奧斯卡典禮未向已故男星詹姆斯范德比克致敬。（路透）

第98屆奧斯卡金像獎遺漏了包括詹姆斯范德比克（James Van Der Beek）、艾瑞克丹恩（Eric Dane）、馬爾科姆－賈馬爾・華納（Malcolm-Jamal Warner）、勞勃卡拉丁（Robert Carradine）、瓊洛克哈特（June Lockhart）、《哈洛與茂德》（Harold and Maude）演員巴德柯特（Bud Cort），以及法國傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）。

有「性感小野貓」封號的法國傳奇女星碧姬芭杜，被今年的奧斯卡獎遺忘。（翻攝自IG）有「性感小野貓」封號的法國傳奇女星碧姬芭杜，被今年的奧斯卡獎遺忘。（翻攝自IG）

有「性感小野貓」封號的法國傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot），去年過世，法國總統馬克宏在社群發文表示哀悼：「她的電影、她的嗓音、她耀眼的名聲、她的名字縮寫、她的悲傷、她對動物的無私熱愛、以及那化身為瑪麗安娜的容顏；碧姬芭杜象徵自由生活，她代表法式生活，散發普世光輝，感動了我們，我們緬懷這位世紀傳奇。」但奧斯卡卻隻字未提，難怪引發網友不滿。

典禮特別安排芭芭拉史翠珊緬懷勞勃瑞福。（路透）典禮特別安排芭芭拉史翠珊緬懷勞勃瑞福。（路透）

緬懷勞勃瑞福（Robert Redford）、黛安基頓（Diane Keaton）、勞伯萊納（Rob Reiner）的環節，典禮特別安排芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）演唱電影《往日情懷》（The Way We Were）中部分歌曲，這部片也是芭芭拉史翠珊與勞勃瑞福共同主演的經典作品，別具意義；影星基佛蘇德蘭（Kiefer Sutherland）與梅格萊恩（Meg Ryan）則向勞伯萊納致敬；黛安基頓的追思環節則由《婆家就是你家》（The Family Stone）演員瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）主講。

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