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木村拓哉玩扭蛋嗨爆 一動作被抓包「複製工藤靜香」

木村拓哉玩扭蛋，獲讚充滿少年感。（翻攝自YouTube）木村拓哉玩扭蛋，獲讚充滿少年感。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男神木村拓哉昨（15）在YouTube上傳新影片，原來是跑去東京池袋扭蛋區「Sunshine City」體驗扭蛋樂趣；原本他說自己「完全不懂這世界」，沒多久卻越玩越投入，甚至被日本網友形容：「嗨到像小孩一樣。」

影片中，木村拓哉抽到喜歡的扭蛋時，激動握拳喊出勝利姿勢，整個人瞬間變回「木村少年」，不少粉絲看了忍不住笑說「一開始沒興趣，後面直接玩瘋」、「看到木村拓哉這麼開心好療癒。」

木村拓哉和老婆工藤靜香一樣，抽到喜歡的扭蛋都要手握拳。（翻攝自YouTube、IG，合成圖）木村拓哉和老婆工藤靜香一樣，抽到喜歡的扭蛋都要手握拳。（翻攝自YouTube、IG，合成圖）

但影片最有趣的地方，還來自於他的動作。因為不少人發現，這個「握拳歡呼」的動作，竟和他的妻子工藤靜香幾乎一模一樣。

2月時，工藤靜香在仙台扭蛋店抽到「咒術迴戰」角色時，也曾做出同樣的勝利姿勢；畫面被網友比對後紛紛留言：「夫妻真的會越來越像」、「這就是結婚25年的默契吧」

木村拓哉和工藤靜香結婚20多年，兩人被日媒發現形象出現變化；過去工藤靜香常分享豪宅、法拉利等生活，被認為走「名流路線」，現在木村拓哉開始在YouTube跑平價餐廳、居家賣場拍片，工藤靜香則大方分享吃Mister Donut的日常，此轉變引來日本網友好奇說：「木村家好像越來越親民。」

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