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娛樂 最新消息

（影）陳妍希遭「中國粉絲鎖喉摸胸襲擊」....驚險畫面曝光 網友全炸鍋

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希與陳曉結束婚姻後，選擇將演藝重心放在中國發展，近期主演的姐弟戀題材劇集狙擊蝴蝶掀起不少話題，也讓她的事業再度攀上高峰。不過近日她現身上海機場時卻發生一段驚險插曲，有粉絲疑似從背後「鎖喉式遞信」，甚至還有疑似摸胸的動作，畫面曝光後立刻在網路上掀起熱議。

陳妍希15日在上海出席電視劇品質盛典，依舊po出美照。（翻攝自微博）陳妍希15日在上海出席電視劇品質盛典，依舊po出美照。（翻攝自微博）

陳妍希為了出席15日舉行的「電視劇品質盛典」，前一天搭機抵達上海。當天她戴上口罩與黑色墨鏡，打扮相當低調。不過當她與保鑣、工作人員一同走出海關後，仍立刻被守候多時的粉絲認出，大批人潮瞬間湧上前，將她團團包圍。

陳妍希14日在機場被粉絲團團圍繞。（翻攝自微博）陳妍希14日在機場被粉絲團團圍繞。（翻攝自微博）

從網路流出的畫面可見，現場粉絲不斷向前擠靠，紛紛伸手遞上信件或禮物向偶像告白。個性一向親民的陳妍希也一路收下粉絲心意，盡可能接過大家遞上的信件。然而就在過程中，一名戴著白色口罩的女子疑似因距離太遠、無法順利將信件交到她手上，竟突然從後方伸出手臂，直接繞過陳妍希脖子到胸前，做出類似「鎖喉」的姿勢，把信遞到她面前。

有粉絲想給陳妍希東西，竟用鎖喉方式遞過去，畫面驚險。（翻攝自微博）有粉絲想給陳妍希東西，竟用鎖喉方式遞過去，畫面驚險。（翻攝自微博）

突如其來的舉動讓陳妍希當場愣住，一時之間沒有接過該封信件。隨著人群繼續往前推擠，她很快被保鑣帶離現場，而該名粉絲也被人潮拉開距離。

整段畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，引發大批網友討論。不少粉絲看了相當不滿，紛紛留言痛批「太冒昧了吧」、「這也太嚇人」，甚至有人擔憂若手上拿著硬物，後果恐怕不堪設想。

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