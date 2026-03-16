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娛樂 最新消息

記得「咻比嘟嘩」嗎？吳宗憲拋「封麥」震撼彈 最後合體時間點曝光

吳宗憲日前透露「可能是最後一場」。（東西文娛、星樂全球提供）吳宗憲日前透露「可能是最後一場」。（東西文娛、星樂全球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「綜藝天王」吳宗憲即將於328、29在台北國際會議中心舉辦「2026臭男人巡迴演唱會」，日前已公開康康擔任嘉賓，今天再重磅宣布「咻比嘟嘩」加入演出陣容，屆時粉絲可望聽到四大男神合體演唱《世界末日》等金曲。

粉絲自發為吳宗憲應援。（東西文娛、星樂全球提供）粉絲自發為吳宗憲應援。（東西文娛、星樂全球提供）

有了康康與咻比嘟嘩助陣，屆時不但能聽到他們開唱，搞笑開講的橋段也是令人期待，吳宗憲拍胸脯保證，會帶給現場歌迷滿滿歡樂，讓整場演唱會「零尿點」。

粉絲自發為吳宗憲應援。（東西文娛、星樂全球提供）粉絲自發為吳宗憲應援。（東西文娛、星樂全球提供）

演唱會倒數，不過吳宗憲近日也在社群媒體上拋出震撼彈，語帶感慨表示：「這可能是最後終場了…。」為了替吳宗憲加油打氣，歌迷自行發起大型應援，砸重金在西門町、台北車站及捷運中山站等人潮聚集地，購下大型電視牆替演唱會造勢，一路支持他的鐵粉說：「如果真的是憲哥的最後一場，我們也一定要好好陪他唱到最後一首！」

吳宗憲「2026臭男人巡迴演唱會」，「咻比嘟嘩」將合體。（東西文娛、星樂全球提供）吳宗憲「2026臭男人巡迴演唱會」，「咻比嘟嘩」將合體。（東西文娛、星樂全球提供）

更多吳宗憲「2026臭男人 巡迴演唱會」台北站」活動訊息可上「星樂全球」官方FB查詢。

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