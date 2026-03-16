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娛樂 電影

《雙囍》衝破7000萬票房！劉冠廷返鄉謝票：屏東讓我很有面子

〔記者廖俐惠／台北報導〕由導演許承傑執導的力作《雙囍》今天（16日）宣布全台累積票房已正式衝破7000萬大關，後勢穩定成長，有望再創票房佳績。《雙囍》本週分別由劉冠廷與特地從香港再次飛來台灣的余香凝領隊，橫跨南北出席影人活動，再掀網友熱烈討論。

《雙囍》劉冠廷回到屏東謝票直呼「讓我很有面子」。（水花影業提供）《雙囍》劉冠廷回到屏東謝票直呼「讓我很有面子」。（水花影業提供）

《雙囍》為了回饋影迷熱烈期盼的「家鄉場」，劉冠廷攜手導演許承傑回到老家屏東，與鄉親近距離互動。回到熟悉的土地，劉冠廷難掩激動與緊張，感性直言：「屏東是我心中最柔軟的地方，能帶著《雙囍》這部優秀的作品回到成長之地，對我而言意義非凡。」看著現場座無虛席、提問熱烈，他也俏皮地對導演許承傑炫耀：「感受一下屏東的力量，今天家鄉真的讓我很有面子！」

劉冠廷（左起）、楊貴媚、庹宗華三人手牽手重現戲外限定的「世紀大和解全家福」。（水花影業提供）劉冠廷（左起）、楊貴媚、庹宗華三人手牽手重現戲外限定的「世紀大和解全家福」。（水花影業提供）

除了家鄉屏東，劉冠廷整個週末馬不停蹄，猶如《雙囍》電影中新郎一般地橫跨台北、台南與高雄勤跑映後。其中最令影迷驚喜的，莫過於他在片中離婚失和多年的父母，庹宗華、楊貴媚驚喜合體。三人手牽手重現戲外限定的「世紀大和解全家福」，讓劉冠廷直呼：「這是電影中不可能出現的畫面，機會難得，大家趕快拿起手機拍照紀念。」楊貴媚也幽默分享：「這部片不只教你籌備婚禮，如果有一天面臨離婚，你也一定會想起《雙囍》。」

金馬影后陳淑芳在《雙囍》中飾演的庭生奶奶觸動觀眾心房。（水花影業提供）金馬影后陳淑芳在《雙囍》中飾演的庭生奶奶觸動觀眾心房。（水花影業提供）

劉冠廷 （右）與陳淑芳在影廳內重現《雙囍》經典場面。（水花影業提供）劉冠廷 （右）與陳淑芳在影廳內重現《雙囍》經典場面。（水花影業提供）

另一亮點則是「祖孫組合」登場。金馬影后陳淑芳在片中僅憑數句台詞便逼哭一票網友，尤其是新郎進場前那句「等你長大就了解了」的祖孫對話，引發社群熱烈討論。映後座談時，陳淑芳即興挽起劉冠廷的手現場重演，讓劉冠廷驚嘆是「劇場版演出」。除了大展演技，陳淑芳更展現超強親和力，親自為流淚觀眾遞上紙巾、獻上安慰，並在台與導演許承傑、劉冠廷鬥嘴互捧，現場氣氛溫馨且笑聲不斷，更喊話呼籲：「導演在《孤味》與《雙囍》後，第三部電影也要找我演喔！」

余香凝（右）在《雙囍》中正面陽光的形象圈粉無數，左為劉冠廷。（水花影業提供）余香凝（右）在《雙囍》中正面陽光的形象圈粉無數，左為劉冠廷。（水花影業提供）

《雙囍》余香凝特別趁著來台工作空檔，驚喜現身影廳與觀眾互動。（水花影業提供）《雙囍》余香凝特別趁著來台工作空檔，驚喜現身影廳與觀眾互動。（水花影業提供）

本週余香凝特別趁著來台工作空檔，驚喜現身影廳與觀眾互動。余香凝感性表示：「在網路上看到大家對《雙囍》的喜愛，一直很想親自道謝，所以今天不管怎樣都要收工趕來！」而網路上也有許多觀眾將電影戲稱為「婚姻恐怖片」，余香凝則溫柔分享不同見解：「這部戲觸動了許多人成長過程的遺憾或心結，但幸好我們有9m88創作的主題曲《輕輕放下》。它提醒我們要學會與過去和解、好好愛自己。當你充滿能量，自然會吸引對的人，甚至找到像黛玲一樣完美的另一半。」現場更有觀眾大方分享，看完電影隔天就決定去登記結婚，喜訊一出瞬間引發全場熱烈祝福。

余香凝（左）與晏柔中共同出席《雙囍》映後活動。（水花影業提供）余香凝（左）與晏柔中共同出席《雙囍》映後活動。（水花影業提供）

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