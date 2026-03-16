《宇宙啦啦隊》正妹強忍劇痛「單手地板動作」 神童、利特驚呆起立拍手

本集邀請SUPER JUNIOR神童（左）、利特（中）兩大巨星擔任飛行評審。（華視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大型女團選秀節目《宇宙啦啦隊》上週末播出第二集，在韓流天團SUPER JUNIOR隊長利特、神童兩大「大咖飛行評審」的強力助攻下，收視率直接飆破1.0大關。不僅稱霸電視圈，數位串流表現同樣亮眼，蟬聯MyVideo綜藝榜冠軍，官網「人氣女王」票選首週更直接衝破30萬票，展現出不分線上下、橫跨男女分眾的超強吸粉力。

本集進入「傳奇偶像舞台」挑戰，24位女孩挑戰SUPER JUNIOR的國民神曲《Sorry, Sorry》、《Black Suit》及《Mr. Simple》。

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「北醫正妹」吳若湄（中）在演出中揉合創意魔術獲讚。（華視提供）

其中，在挑戰《Sorry, Sorry》組別中，「北醫正妹」吳若湄大玩創意，在舞蹈中揉合「創意魔術」，神來一筆的表現讓利特激動直呼：「那個魔術我好想學！」吳若湄賽後更語出驚人，表示自己還藏有「川劇變臉」的絕活，預告未來將持續展現反差萌。

夢想家啦啦隊成員MOMO在演出時不慎發生墨鏡滑落的失誤，原以為會影響分數，沒想到她處變不驚的臨場反應與強大的舞台感染力，反而贏得評審一致激賞，逆轉奪下該組MVP。讓MOMO領獎時激動落淚，直呼受寵若驚。

《Mr. Simple》組女孩們大膽挑戰高難度的「銀赫PART」展現強烈舞台張力。（華視提供）

另一亮點則是挑戰《Mr. Simple》的組別，其整齊劃一的舞步讓神童看到「感動泛淚」。小隊長LyXi在表演前坐骨神經痛舊傷復發，卻仍強忍劇痛完成高難度的「單手地板動作」，完美消化銀赫的舞蹈部分，敬業態度讓利特與神童當場起身拍手歡呼，評審金智湖也盛讚其CENTER位展現的掌控力。

SUPER JUNIOR神童（左）、利特（右）對《宇宙啦啦隊》女孩們的表演驚喜不已。（華視提供）

擔任評審長的Energy成員「牛奶」葉乃文也分享了接下重擔的心聲。他坦言，過去最怕選秀節目為了收視率「趕鴨子上架」，但《宇宙啦啦隊》不惜重金移師韓國，並給予女孩長達半年的沉澱與培訓，這種「用時間換取成長」的誠意，是他決定投入、挖掘新星的關鍵原因。

Energy成員「牛奶」葉乃文在節目中首談願意接下評審的契機。（華視提供）

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