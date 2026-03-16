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娛樂 最新消息

中國大咖女星投震撼彈「宣布離婚」！認了多年前已離 原因曝光

〔記者蕭方綺／綜合報導〕中國女星姚晨過去演出古裝劇《武林外傳》中率性的「郭芙蓉」走紅，近年演出《離婚律師》與《都挺好》，廣為人知，今她無預警在社群平台投下震撼彈，與著名攝影師丈夫曹郁發表聯合聲明，證實兩人已離婚。她在文中感性寫下：「山水一程，三生有幸。緣來緣去，皆是歡喜。」並坦言其實早在多年前就已協議結束婚姻，消息曝光後立刻在中國網路掀起討論。

姚晨（左）和曹郁2016年罕見合體。（翻攝自微博）姚晨（左）和曹郁2016年罕見合體。（翻攝自微博）

聲明中指出，兩人的婚姻關係其實早已在「多年前」畫下句點，當時沒有對外公開，主要是希望保護家人，讓家庭成員能在相對安靜的環境中生活與成長。兩人也回顧過往，表示曾一起創造許多珍貴回憶，包括共同投入藝術電影相關事業，這些經歷都已成為彼此生命中難以抹去的一部分。

聲明提到彼此從伴侶、朋友到家人，如今仍是互相支持的隊友，展現成熟且理性的態度。姚晨也以「皆是歡喜」為這段感情做總結，並表示這份聯合聲明是雙方唯一的正式說明，希望外界給予理解與尊重。

姚晨po出離婚聲明。（翻攝自微博）姚晨po出離婚聲明。（翻攝自微博）

其實這並非姚晨第一段婚姻，她過去曾與男星凌瀟肅維持長達7年的婚姻關係，兩人是北京電影學院同班同學，從大二開始交往，畢業後即結婚，一度被視為演藝圈「從校服到婚紗」的代表情侶，但最終於2011年離婚。隔年姚晨與曹郁在紐西蘭低調完婚，展開第二段人生，如今仍畫下句點。

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