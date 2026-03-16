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娛樂 日韓

WBC日本隊出局 二宮和也仍飛美國轉播粉絲心疼

日本國內由Netflix獨家轉播比賽，還邀請到影帝渡邊謙擔任轉播大使，二宮和也則為特別應援官。（Netflix提供）日本國內由Netflix獨家轉播比賽，還邀請到影帝渡邊謙擔任轉播大使，二宮和也則為特別應援官。（Netflix提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）日本隊昨（15）無情遭委內瑞拉淘汰，無緣冠軍。日本國內由Netflix獨家轉播比賽，還邀請到影帝渡邊謙擔任轉播大使，二宮和也則為特別應援官，隨著日本隊遭淘汰，網路掀起「解約」聲浪，擔任應援官的二宮和也更尷尬，他仍在今（16）日飛往美國邁阿密，繼續進行「沒有日本隊的轉播」。

日本國內由Netflix獨家轉播比賽，還邀請到影帝渡邊謙擔任轉播大使，二宮和也則為特別應援官。（Netflix提供）日本國內由Netflix獨家轉播比賽，還邀請到影帝渡邊謙擔任轉播大使，二宮和也則為特別應援官。（Netflix提供）

二宮和也所屬的團體「嵐」ARASHI歷經4年休團期後，2025年重啟「最後巨蛋巡演」活動，「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」巡迴日本從北到南的5大巨蛋，從上週五開始到昨天已經連唱3場。近期二宮和也同步投入日劇《VIVANT》續集拍攝，三線開工讓粉絲非常心疼他。

影帝渡邊謙（左2）和二宮和也（左）在世界棒球經典賽C組預賽時出現，令許多觀眾超興奮。（翻攝自X）影帝渡邊謙（左2）和二宮和也（左）在世界棒球經典賽C組預賽時出現，令許多觀眾超興奮。（翻攝自X）

私底下的二宮和也非常喜愛棒球，他曾組織過自己的業餘球隊，面對日本隊無法晉級4強，身為應援官的二宮和也發文表示：「日本武士隊的戰鬥畫下句點了，我們也在北海道為選手們送上應援。雖然要立刻接受這個結果並不容易，但在比賽結束後，後台休息室裡自然而然地響起了陣陣掌聲。每位選手奮力拚搏的身影，帶給我們無比巨大的勇氣。支持日本隊的所有相關人員也辛苦了，非常感謝你們。」

「嵐」ARASHI歷經4年休團期後，2025年重啟「最後巨蛋巡演」活動。（資料照，記者陳逸寬攝）「嵐」ARASHI歷經4年休團期後，2025年重啟「最後巨蛋巡演」活動。（資料照，記者陳逸寬攝）

昨晚二宮和也風塵僕僕地從北海道回到東京，今早就緊接赴美進行經典賽轉播活動，粉絲不斷留言叮嚀他在飛機上要好好休息，心疼他馬不停蹄忙碌工作。

「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」巡演接下來將於4月1日在東京巨蛋舉行，5月31日唱完最後一場，嵐就正式宣告解散。

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