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娛樂 最新消息

連續58天單日冠軍！《陽光女子合唱團》成影史前十唯一國片

電影《陽光女子合唱團》目前全台累積票房已衝破7.4億元。（壹壹喜喜提供）電影《陽光女子合唱團》目前全台累積票房已衝破7.4億元。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣電影再創歷史！電影《陽光女子合唱團》目前全台累積票房已衝破7.4億元，不僅成功擠進台灣影史票房前十名，更成為史上首部闖入前十的國片，氣勢驚人。

目前影史票房前十名幾乎被好萊塢強片與國際大片包辦，包括《阿凡達》、《復仇者聯盟：終局之戰》、《鐵達尼號》等超級賣座電影，而《陽光女子合唱團》成為唯一入榜的台灣電影，也讓不少影迷直呼：「國片真的創奇蹟了！」

《陽光女子合唱團》的票房氣勢幾乎從上映後一路狂飆。自1月12日登上單日票房冠軍後，竟一路連續58天穩坐單日票房第一，氣勢完全沒有停下來。

其中最驚人的紀錄，莫過於從1月16日到2月8日之間，電影連續24天單日票房破千萬，成為近期最強票房神話之一。

更誇張的是，台灣影史國片單日票房最高紀錄，也由《陽光女子合唱團》在 1月24日創下3624萬元，讓不少業界人士都直呼：「完全是現象級電影。」

除了票房亮眼，《陽光女子合唱團》也成為2025年台灣觀影人次冠軍，顯示這部以「愛與陪伴」為主題的作品，成功打動大量觀眾。

導演林孝謙對於這樣的成績也表示十分感動：「真的非常感謝大家的支持，希望《陽光女子合唱團》能帶著這份好成績走向世界，讓更多人看到這個關於愛的故事。」

此外。不只在台灣掀起熱潮，《陽光女子合唱團》在海外市場同樣表現亮眼。電影目前已入選 烏迪內遠東國際影展競賽單元，並陸續在美國、加拿大、香港、澳洲與紐西蘭上映。

其中馬來西亞票房更突破420萬馬幣（約台幣3425萬元），創下近8年台灣電影在當地的最高票房紀錄；港澳上映兩週也衝出200萬港幣（約台幣819萬元）成績，持續累積口碑。

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