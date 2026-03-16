八點檔男神被直擊「餐酒館洗碗掃廁所」 認了投資血本無歸

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊皓崴近日被目擊出現在高雄餐酒館，但他這次不是為了拍戲，而是為了力挺親弟弟新開幕的餐酒館，不但「重操舊業」當洗碗工，還幫忙掃廁所。他17歲開始就打工，累積至今有擔任20年服務生的經驗，但其實他爸爸是從醫40年的醫生，從小家境優渥，只是爸爸對他要求很高，因此他打工經驗豐富。

楊皓崴（右）在店裡幫忙洗杯子，弟弟負責調酒。（爾傑娛樂提供）

他累積至今有擔任20年服務生的經驗，對餐飲業特別有興趣，多次與朋友合夥創業，有賺有賠，也有跟好友撕破臉的失敗經驗。第一次投資是當兵前，與人合股開了一間運動酒吧，當時的投資款50萬是媽媽贊助，「當時開店資金是1000萬，我投50萬，只佔股份不參與經營，不過最後幾乎血本無歸，一年後只回來12.5萬。」

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當時他完全沒經驗，只知道投錢，公司從沒開過會，直到開店7個月後才開第一次會，當天會計師竟然拿出帳本，說已經花了1700萬，要大家增資，他才覺得不對勁，決定撤資，但只拿回1/4的錢，認賠收場，但也讓他學了個教訓，日後創業一定要親自參與。

楊皓崴（左）在店裡招呼客人。（爾傑娛樂提供）

後來，楊皓崴與好友們在高雄合作餐廳，大家各司其職，有藝人光環的他負責行銷，有空就回高雄顧店，平均每月成本約40萬，但最高曾創一個80萬業績，平均月收入約60萬，但卻因業績爆火，反而讓合夥人之間出現不合，讓他看透人性，心寒選擇離開。

經歷過多次合夥經驗，他感觸良多地表示：「做生意信譽與誠信最重要，互相信任是需要培養的，不應該只計較眼前的利益。」正是因為看過創業的艱辛與人情冷暖，他更希望能將這些經驗傳承給弟弟，協助其站穩腳步。

楊皓崴（左）過年期間幫忙弟弟顧店。（爾傑娛樂提供）

不過兄弟兩人的觀念還是不同，他覺得應該要一步步慢慢來，一開始不要投資太大，但弟弟覺得要一步到位，前期就籌資500萬元，光裝潢就花了200多萬，導致前置期兄弟兩人因意見不合常常吵架，楊皓崴後來決定讓步，「沒有誰對誰錯，但畢竟這是弟弟的店，當然以他意見為主，我全力支持。」

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