才剛被他拿香蕉搶劫！孫燕姿香港狂吸7.5萬人 最美小龍女也來了

〔記者張釔泠／台北報導〕「華語天后」孫燕姿相隔12年再度回到香港開唱，「就在日落以後」巡迴演唱會 3月13日與15日在啟德主場館登場，她並首度公開演唱新歌《飛瀑而下》。兩場門票開賣即秒殺，吸引7.5萬名歌迷齊聚，日前周星馳更在IG重現電影《家有囍事》經典橋段，頭戴演唱會周邊帽子套上絲襪、手拿香蕉「搶票」，搞笑稱自己「為世所迫才打劫演唱會門票」，逗樂網友。

周星馳拿著香蕉作勢要搶劫孫燕姿。（翻攝自IG）

由寬魚國際主辦的「保誠保險呈獻 孫燕姿『就在日落以後』巡迴演唱會 - 香港」以超高規格打造舞台，從服裝、舞蹈到視訊全面升級，主舞台以巨型LED螢幕組成半圓穹頂，宛如日落時分的天空，孫燕姿穿上「光芒萬丈裝」新造型，以《我要的幸福》揭開演唱會序幕，緊接著《超快感》、《綠光》、《神奇》等快歌連發，搭配重新編排的動感舞蹈，氣氛嗨爆。

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孫燕姿暌違12年重返香港開唱。（Ｍake Music提供）

孫燕姿暌違12年重返香港開唱。（Ｍake Music提供）

孫燕姿用粵語向滿場歌迷打招呼：「就在日落以後2026第一站香港！大家有沒有掛住（想念）我，我很掛住（想念）你們，會不會有一點肉麻，你們是不是喜歡這樣，我的廣東話是不是很叻叻豬（棒棒的），你們都聽得懂嗎？下一首歌和我一起唱吧！ 」

轉場時，孫燕姿演唱《克卜勒》並首唱新歌《飛瀑而下》，粉絲驚喜不已，「小飛床」橋段則加入在香港才有的曲目《漩渦》，孫燕姿在空中緩緩移動演唱，她笑說:「這次我坐小飛床來到香港，吃很多我喜歡吃的食物，你們猜是什麼？猜對有禮物，不是蝦餃，我喜歡的是碗仔翅，幾好吃（很好吃），記得要加辣蘿蔔，你知道我每次吃到好吃的東西，就會覺得是….。」接著《完美的一天》前奏響起，全場大合唱，宛如大型KTV。

孫燕姿暌違12年重返香港開唱。（Ｍake Music提供）

點歌環節也是歌迷期待的橋段，13首歌曲中選出兩首歌PK，其中包括孫燕姿大學時創作的《Someone》，她說:「我還沒出道就寫了這首歌，後來鄭秀文還唱了這首歌，對我來說非常的特別。這也是我第一次在現場唱這首歌。」另一位歌迷則是把點歌的機會留給孫燕姿，或許是這句話觸動了她，眼眶泛著淚光，從13首歌中選唱了《同類》，不少歌迷邊聽邊拭淚，氣氛溫馨感人。

在《祝你開心》之後，螢幕出現與孫燕姿合作過、互相扶持的藝人好友、工作夥伴照片與音頻，天后鄭秀文也獻聲祝福，分享與孫燕姿初次見面回憶，鄭秀文說：「第一次見面，覺得她很Sweet，她的笑容讓我印象深刻，還有一次與她和她的Daddy一起吃飯，是比較特別的經歷。」

孫燕姿暌違12年重返香港開唱。（Ｍake Music提供）

孫燕姿暌違12年重返香港開唱。（Ｍake Music提供）

眾多巨星送花籃祝賀，包括周星馳、劉德華、張學友、郭富城、成龍、楊采妮、謝霆鋒等，前來欣賞演唱會的嘉賓同樣星光熠熠，如陳奕迅、梁詠琪、「最美小龍女」陳玉蓮、容祖兒、「港劇一姐」佘詩曼、楊千嬅等，可說是近期香港最多明星欣賞的演唱會，足見孫燕姿的好人緣及舞台魅力。

「就在日落以後」台北場門票本週售票，3月18日中午12:00國泰世華CUBE信用卡卡友優先購票，3月19日中午12:00 Live Nation會員預購，3月20日中午12:00 KKTIX全面開賣。

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