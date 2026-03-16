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娛樂 音樂

歌唱賽10萬獎金得主出爐！丁噹自掏腰包新增遺珠獎

〔記者陳慧玲／台北報導〕由丁噹和Energy「阿弟」蕭景鴻所舉辦的「可以是朋友」KTV歌唱大賽，經過激烈競爭後，10萬元冠軍得主出爐，由於參賽者很多人都唱得很好，最後丁噹還自掏腰包新增遺珠獎發出6千元獎金，她也大方邀請所有參與決賽選手，4月18日去高雄巨蛋看她的演唱會。

丁噹（右）、蕭景鴻在歌唱賽之前，先合唱《可以是朋友》。（相信音樂提供）丁噹（右）、蕭景鴻在歌唱賽之前，先合唱《可以是朋友》。（相信音樂提供）

「可以是朋友」KTV歌唱大賽，超過百位歌唱好手經過了激烈的線上、線下初賽、複賽後，最後選出16組好聲音，昨（15日）在高雄夢時代幸福廣場舉辦決賽，由丁噹、阿弟，還有丁噹新專輯《愛了100萬次的我》專輯製作人山地人共同擔任評審，參賽者為了爭取第一名10萬元獎金可說是卯足全力，不只拚歌藝，也秀出各式道具，希望贏得評審青睞。

阿弟（左）、丁噹（右二）開心與得獎者合影。（相信音樂提供）阿弟（左）、丁噹（右二）開心與得獎者合影。（相信音樂提供）

丁噹和阿弟獻唱為大家暖身，分別演唱《猜不透》灑脫版，以及指定曲《可以是朋友》，阿弟告訴參賽者：「上台會緊張是一定，但緊張完唱完第一句後，就盡情表演，把平常練習時把最好的那一面表現出來。」丁噹則說：「我期待今天選手能完全放鬆表演，如果可以下台走到我前面唱給我聽那就贏了一半。」

丁噹（左）、蕭景鴻與現場粉絲熱情互動。（相信音樂提供）丁噹（左）、蕭景鴻與現場粉絲熱情互動。（相信音樂提供）

8號參賽者洪國軒在複賽時就以精彩演出被評審蕭秉治封為「男生版的丁噹」，昨天決賽他更使出渾身解數快速換裝，演唱《可以是朋友》、《夜貓》，讓全場看得目不轉睛，最後還換上高衩的豹紋泳裝，丁噹大讚：「看你的表演真的太爽了！給我們驚喜不斷！」最後果真贏得冠軍，獲得10萬獎金，前三名得主是：洪國軒、賴惠俞、詹伯充、劉恬君；遺珠獎為蔡蕙宇。丁噹也邀請16組參賽者都來看「夜遊」夜未眠高雄巨蛋演唱會，她說：「謝謝你們的參與，不管名次如何，都希望你們能享受舞台。」演唱會門票可洽拓元售票系統。

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